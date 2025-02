Claudia Ciampa, la mamma del piccolo Ethan, è stata nuovamente intervistata da Storie Italiane, durante la puntata odierna. Ricordiamo che la donna è bloccata negli Stati Uniti, dove il figlio era stato portato dal padre, contro il volere della madre. L’avvocato di Claudia Ciampa, Gianettore Gassani, ha commentato: “Martedì avremo il verdetto, siamo vicini al momento decisivo. I giudici americani hanno lavorato benissimo, sono stati molto attenti, la causa è stata molto aspra, la tenuta psicologica e umana di Claudio Ciampa è stata straordinaria, ci sentiamo tutti i giorni”.

Claudia Ciampa ha aggiunto: “Martedì gli avvocati consegneranno della documentazione dopo di che attenderemo semplicemente la sentenza, speriamo si proceda il più velocemente possibile. Tra l’altro fra dieci giorni mi scade il Visto per cui c’è da sbrigarsi”, augurandosi poi che si possano inasprire le pene in un futuro prossimo per i casi come i suoi.

CLAUDIA CIAMPA, L’AVVOCATO: “SE TORNANO IN ITALIA SARA’ FESTA NAZIONALE”

L’avvocato ha ripreso la parola: “Noi abbiamo ottenuto anche dal giudice italiano l’affidamento esclusivo del bimbo alla mamma, quindi questo è molto importante. Ora incrociamo le dita, se tornerà in Italia con il bimbo sarà una festa nazionale. CI sono in questo momento 527 bambini sottratti a genitori italiani, sono all’estero in attesa che possano rientrare, è una situazione emergenziale e si vuole trasformare con un nuovo disegno di legge il reato in sequestro di persona. In alcuni Paesi particolari le sottrazioni diventano una vera e propria tragedia per i genitori. C’è stato un forte interesse di politica e diplomazia nei confronti del caso di Claudia Ciampa, è giusto che i genitori non possano subire un lutto del genere, perdere i figli è qualcosa di terrificante”.

La nonna Luciana, mamma di Claudia Ciampa: “Noi stiamo preparando i preparativi per il loro ritorno, fra poco il piccolino compie un anno”. Claudia Ciampa ha poi raccontato: “Una delle tante bugie che ha detto il mio ex è stato che Ethan non ha legami in Italia, non ha legami con la nonna e i fratelli, una bugia ridicola, ma ne ha dette veramente tante”. Aspettiamo quindi notizie positive martedì prossimo.