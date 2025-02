E’ una storia, quella di Claudia Ciampa e suo figlio Ethan, che ha destato grande apprensione e toccato il cuore di tutti fin dalle prime notizie sulla terribile esperienza vissuta. L’ex marito della donna, Eric – di origini americane – in un giorno di agosto durante le vacanze ebbe l’idea scellerata di portare via con sé il piccolo, destinazione proprio gli Stati Uniti d’America. Il tutto all’insaputa della madre che improvvisamente si è ritrovata senza suo figlio Ethan e soprattutto sprovvista di notizie su cosa stesse accadendo.

Fortunatamente, proprio qualche giorno fa, è arrivata la svolta: dopo settimane di ricerche, di udienze, Claudia Ciampa è tornata in Italia con in braccio suo figlio Ethan. “Le istituzioni americane si sono date un gran da fare per le ricerche di Eric ed Ethan. Lui fino all’ultimo minuto non si è lasciato sfuggire alcun indizio; da parte suo non ho mai saputo dove si trovasse. Il mio ex marito era molto attento nel nascondere ogni singolo dettaglio, teneva il cellulare vicino al viso del piccolo per non farmi capire dove si trovassero”. Queste le parole di Claudia Ciampa oggi ospite a Domenica In che rappresentano una parte dell’angoscia vissuta dalla donna per le sorti di suo figlio dopo il terribile gesto del suo ex marito, Eric.

Sempre a Domenica In, è stato l’avvocato di Claudia Ciampa a ricostruire l’ottimo lavoro svolto dalle istituzioni e dalle forze dell’ordine statunitensi per riportare Ethan tra le braccia della mamma. “L’FBI l’ha localizzato con il cellulare; lui pensava che le forze dell’ordine statunitensi non si sarebbero interessate alla vicenda… Dopo due giorni il giudice di Los Angeles aveva già dato l’affidamento alla mamma e non voleva sentire ragioni”. Poi spazio alle emozioni della donna quando ha appreso la lieta notizia del ritrovamento del piccolo. “E’ stato il consolato di Los Angeles a darmi la notizia, ho ancora i brividi a pensarci; c’è stata un’udienza la stessa sera della notizia. Il bambino invece era già stato portato in casa famiglia, è stata una cosa immediata… Sono partita al primo volo utile con mia figlia Chiara che è stata eccezionale, è stata incredibile e mi ha supportata tantissimo; non so come avrei fatto senza di lei”.

Claudia Ciampa, nel corso dell’intervista a Domenica In, non si è voluta soffermare sulle emozioni – ovviamente di estremo risentimento – nei confronti del suo ex marito, Eric. “Quando ci siamo incontrati in occasione delle udienze? Io cerco sempre di ignorarlo, non nascondo che mi infastidisce, che è il minimo… Ha generato un dolore indicibile”, la mamma del piccolo Ethan ha poi aggiunto: “Ancora oggi non si è mai pentito di quello che fatto, lui avrebbe voluto incastrarmi in America dicendo che il suo unico pentimento era la firma per la consegna del passaporto… Se avesse avuto un briciolo di amore per suo figlio non avrebbe mai pensato di allontanarlo così dalla mamma”.