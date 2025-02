Storie Italiane ritorna sul caso di Claudia Ciampa, la donna che ha potuto riportate in Italia il suo bambino dopo mesi di drammatica attesa. Ieri pomeriggio, poco dopo le 17:00, Claudia Ciampa è atterrata da Los Angeles all’aeroporto di Napoli, riabbracciando quindi i suoi famigliari. Ad accoglierla vi era ovviamente la mamma, la nonna del piccolo Ethan, ma anche l’avvocato Gassani, che ha seguito praticamente 24 ore su 24 la sua cliente, e che alla fine è riuscito a riportare i due in Italia. “L’ho preso in braccio quando sono arrivata in aeroporto poi la polizia mi scortava, mi sono sentita protetta”, le prime parole di Claudia Ciampa.

C’è stato anche un momento di tensione in Germania, dove ha fatto scalo il volo partito dagli Stati Uniti: “Hanno voluto verificare che io fossi la madre visto che i cognomi non coincidevano e volevano capire se io avessi l’autorizzazione, non mi aspettavo di essere bloccata a Monaco di Baviera, non avevano aggiornato il sistema quindi è stato un momento di grande frustrazione, mi sono trovata in questo gabbiotto della polizia ad aspettare minuti interminabili, poi avevo la coincidenza di lì a poco e temevo di perdere il volo per Napoli, quindi è stata un’oretta davvero brutto. Ma in ogni caso mi sono sentita vicina alle istituzioni, il console di Monaco si è precipitato in aeroporto, e poi la cosa si è sbloccata”.

CLAUDIA CIAMPA, A CHI ANDRA’ L’AFFIDAMENTO?

Ma adesso cosa succederà dal punto di vista dell’affidamento del piccolo Ethan? “Il 5 maggio abbiamo l’udienza, e quindi vediamo come procedere, sperando che l’affidamento venga dato a me al 100%”. L’avvocato Gassani, in collegamento con Storie Italiane, aggiunge: “Che cosa accade adesso? Noi abbiamo già ottenuto l’affidamento esclusivo in via provvisoria, e il 5 maggio si ritornerà nel contraddittorio delle parti e il marito potrà difendersi. Poi c’è il procedimento penale a carico del signor Nichols davanti alla procura di Lecce perchè la sottrazione è avvenuta nel Salento, quindi abbiamo due processi, in sede civile e penale”.

E ancora: “Questo significa che adesso Ethan alle cure e alle attenzioni della giustizia italiana. Noi veniamo da un provvedimento straordinario negli Stati Uniti e adesso si apre uno scenario per il futuro del bimbo e non ho dubbi che sarà collocato presso la mamma. Per il padre bisognerà capire cosa succederà, se potrà vedere il bimbo in un luogo protetto… lo stabiliranno i giudici”.

CLAUDIA CIAMPA, IL COMMENTO DELL’AVVOCATO

L’uomo ha pubblicato un post in cui ha raccontato tutta la sua verità: “Ma il giudice di Los Angeles non ha creduto alla sua verità – aggiunge l’avvocato – ha fatto un gesto crudele, non dimentichiamo che per 3 mesi non ha mai fatto sapere dove si trovava. Un conto è avere un momento di crisi in una coppia, un conto è portare un figlio dall’altra parte del mondo. Questa è una tragedia”, precisa ancora il legale, ricordando quanti siano in Italia, e non solo, le madri o i padri che vedono i figli portati all’estero dai propri ex partner, ovviamente senza consenso.

Secondo lo psichiatra Di Giannantonio “Quest’uomo merita di essere giudicato colpevole” visto che sottraendo il bimbo alla madre avrebbe arrecato un possibile danno allo stesso piccolo. Nonna Luciana, in collegamento, aggiunge: “Io sono felicissima, non mi sembra vero di avere qui il piccolo Ethan, è cresciuto, me lo sono stretto forte forte, lo vedo camminare, correr,e è un bambino vivace, bellissimo, non mi sembra vero, sembra ancora un sogno”. Adesso il bimbo è a casa della nonna con zii e cugini, abbracciato quindi dai famigliari: “Si è ambientato subito, sorride a tutti, va in braccio a tutti, è molto socievole”, aggiunge la nonna.