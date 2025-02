Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne

Se la conoscenza con Diego Tavani è stata caratterizzata da liti in studio e vari dissapori, ben diversa è andata per Claudia D’Agostino a Uomini e Donne con Giorgio Edipio. È infatti parso chiaro quasi sin da subito che i sentimenti della dama – che il pubblico del dating show ha conosciuto anni fa come corteggiatrice di Andrea Offredi – nei confronti di Giorgio fossero molto più forti e decisi rispetto a quelli per l’altro cavaliere. E infatti, le anticipazioni della registrazione del 18 febbraio, hanno annunciato l’uscita dallo studio della nuova coppia.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 19 febbraio 2025/ Nuove corteggiatrici per Gianmarco Steri

Claudia e Giorgio hanno deciso di continuare a conoscersi fuori da Uomini e Donne, senza telecamere a seguito, frequentandosi nella vita di tutti i giorni. L’interesse reciproco è tale da iniziare, dunque, una relazione, di cui scopriremo l’andamento nelle prossime settimane.

La dedica di Claudia a Giorgio dopo l’addio al programma

Intanto, Claudia D’Agostino ha voluto manifestare tutta la sua gioia per questa novità e il forte sentimento che prova per Giorgio Edipio pubblicando un messaggio sul suo profilo Instagram, che è in realtà una dedica a questo nuovo inizio insieme. “Se abbiamo già fatto la cosa più difficile che è stata incontrarci tra milioni di persone, ora facciamo la cosa più facile: non perdiamoci mai!”, è la dedica di Claudia a Giorgio che, per ora, non ha commentato l’uscita da Uomini e Donne. I tanti telespettatori che si sono affezionati alla coppia hanno gioito di fronte a questa bella novità, eppure c’è chi invece teme che Claudia e Giorgio non avranno gran futuro come coppia e torneranno presto nello studio di Canale 5.

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino sono fidanzati dopo Uomini e Donne?/ Tutto finito...