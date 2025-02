Claudia D’Agostino rompe il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne con Giorgio Edipio

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 26 febbraio 2025 su Canale 5, Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio hanno lasciato insieme lo studio. Sono, infatti, una nuova coppia: un lieto fine che in queste ore sta facendo impazzire il web, dopo il quale è arrivato sui social anche un lungo post dell’ormai ex dama. Claudia e Giorgio si mostrano infatti insieme, fuori dallo studio di Canale 5.

Ricordiamo, infatti, che il loro addio al programma è stato registrato un po’ di giorni fa, il che vuol dire che Claudia e Giorgio hanno già avuto modo di sperimentare questa relazione e trascorrere del tempo come coppia ufficiale. E infatti i due ex di Uomini e Donne si mostrano insieme nei loro primi scatti ‘da fidanzati’, accompagnati da un lungo messaggio in cui la dama manifesta i suoi sentimenti, ringraziando poi Uomini e Donne e tutto il suo staff.

Claudia e Giorgio insieme dopo Uomini e Donne: le prime foto di coppia

“Sicuramente rimettermi in gioco non è stato facile…”, ha esordito Claudia sul suo profilo Instagram, “Oggi, rispetto a 12 anni fa, sono una donna diversa, che sa chi è e cosa vuole.. ed io volevo proprio questo, un amore ed un uomo esattamente così.. che riuscisse a sbloccarmi senza timori e giri di parole.. che riuscisse a farmi battere di nuovo il cuore tirando fuori lati di me che credevo persi“, ha spiegato.

Nel suo lungo messaggio di addio a Uomini e Donne, che segna anche l’inizio di una nuova fase della sua vita, Claudia D’Agostino ha ringraziato Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti “per aver creduto nella persona che sono”, ma anche gli autori e le persone dello staff di Uomini e Donne. Ha quindi concluso, ringraziando “le vere amicizie che ho incontrato nel programma tra cui Gemma Galgani e Sabrina”.

