Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio: cos’è successo dopo Uomini e Donne

Tra le coppie del trono over che si sono formate in questa stagione di Uomini e donne c’è anche quella di Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio che ha lasciato il programma lo scorso febbraio dopo una breve frequentazione. Claudia che è stata anche corteggiatrice nel trono classico corteggiando Andrea Offredi che poi la scelse, ancora single, ha deciso di tornare in trasmissione per cercare l’amore nel parterre del trono over. Dopo aver frequentato alcuni cavalieri tra cui Diego Tavani, si è lasciata andare con Giorgio Edipio con cui ha lasciato il programma.

Dopo aver lasciato la trasmissione, sui social, Claudia ha commentato così la scelta: “Sicuramente rimettermi in gioco non è stato facile e troppe persone forse non l’hanno capito ma vi posso assicurare che, per chi crede davvero in questo percorso, vi insegnano anche a gestire il giudizio e non dargli peso, oltre a tanto altro.. Oggi, rispetto a 12 anni fa, sono una donna diversa, che sa chi è e cosa vuole.. ed io volevo proprio questo, un amore ed un uomo esattamente così.. che riuscisse a sbloccarmi senza timori e giri di parole.. che riuscisse a farmi battere di nuovo il cuore tirando fuori lati di me che credevo persi”.

Crisi tra Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio?

Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio hanno condiviso pochissimo sui social pubblicando una sola foto di coppia. Molto discreti, l’ex dama e l’ex cavaliere di Uomini e Donne non hanno rilasciato interviste e, sui social, in tanti si chiedono se la coppia stia ancora insieme.

A diffondere un’indiscrezione su Claudia e Giorgio è stato Lorenzo Pugnaloni che, rispondendo alla domanda di una follower, ha scritto: “Ci sarebbe una crisi durissima vicina alla rottura”, ha scritto l’esperto del mondo di Uomini e Donne. da parte di Claudia e Giorgio, per il momento, nessun commento.

