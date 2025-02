Di recente abbiamo visto uscire una nuova coppia da Uomini e Donne. Si tratta di Claudia D’Agostino e Giorgio che dopo qualche settimana di frequentazione si sono detti pronti ad abbandonare insieme il programma forti dell’amore che li lega. In realtà, quella più convinta è sembrata proprio la donna, che si è detta sicura di voler intraprendere una relazione con lui. “È successa questa cosa bellissima“, ha detto Claudia D’Agostino “strana che non vedevo l’ora che succedesse, non mi serve più questo programma perchè inizio a provare dei sentimenti“.

Dopo essere uscita dal programma con Giorgio Edipio, la donna ha scritto sui social un pensiero, celebrando quanto le è successo a Uomini e Donne. Qui ha raccontato quanto sia stato difficile rimettersi in gioco in ambito amoroso, lodando il percorso nel dating show che secondo lei insegna alle persona a gestire il giudizio. Claudia D’Agostino si sente oggi una donna diversa che sa quello che vuole e che finalmente è riuscita ad averlo, definendo Giorgio un uomo che è stato capace di sbloccarla in modo totalmente naturale facendole battere di nuovo il cuore.

Claudia D’Agostino, Diego Tavani e gli auguri all’ex fidanzata: “Spero sia felice”

Claudia D’Agostino si era fatta conoscere a Uomini e Donne per la sua frequentazione con Diego Tavani. I due erano usciti insieme diverse volte, anche se poi tutto è crollato all’improvviso, dopo la presa di coscienza di essere troppo diversi e finivano per scontrarsi spesso. Dopo che Claudia D’Agostino è uscita con Giorgio da Uomini e Donne, Diego ha preso la parola in un’intervista esclusiva di Lorenzo Pugnaloni sui suoi canali social raccontando quello che pensa della neo coppia. Il cavaliere ha detto di essere contento che siano usciti insieme e che pensa che dureranno.

Non solo, ha poi augurato a Claudia di essere felice. Inizialmente Claudia D’Agostino si era scagliato contro i due sui social, forse ancora scottato dalla fine della loro relazione: “Nonna diceva sempre: “Mangia! Perché l’Amore passa Ma la fame resta. Parole Sante“, aveva scritto sui social, ma dopo poco tempo ha cambiato idea, forse dopo aver metabolizzato la rottura ed essere finalmente andato avanti nonostante tutto.