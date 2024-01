Claudia Dionigi choc: “Ho sofferto di depressione e disturbi alimentari”/ “Mi svegliavo solo per mia figlia”

Uomini e Donne, Claudia Dionigi parla dei problemi alla tiroide: “Non ho ancora risolto”

Claudia Dionigi è stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. Nello studio di Canale 5 si presentò per Lorenzo Riccardi che l’ha poi scelta. Insieme hanno avuto una bambina, Maria Vittoria, e oggi sono una famiglia serena. Claudia però qualche tempo fa ha scoperto di soffrire di una disfunzione alla tiroide. Motivo per il quale ha iniziato una cura che, ad oggi, non ha però ancora risolto il problema.

Recentemente Claudia si è allora raccontata ai follower, spiegando di aver deciso di chiedere il parere di un altro medico e di fare una ecografia per analizzare meglio la situazione. Spinta da questo discorso, l’ex corteggiatrice ha poi ammesso che, proprio a causa di questa disfunzione, ha iniziato a soffrire anche di depressione.

Claudia Dionigi confessa: “Ho sofferto di depressione, disturbi del sonno e dell’alimentazione”

“Comunque ragazze, voglio confessarvi che questa disfunzione non sempre mi ha fatta stare bene.” ha esordito su Instagram Claudia Dionigi. “Quando ho avuto quel grande problema in cui il mio TSH era a 187, un valore mai visto prima, non vi nego che non sono stata bene né fisicamente né psicologicamente. E solo chi ci soffre sa che una disfunzione della tiroide si cala nella nostra vita con sintomi e modalità diverse. Può subentrare lo stress, la stanchezza cronica, l’ansia, la depressione…Cosa che mi è successa.”

La compagna di Lorenzo Riccardi ha dunque ammesso di aver vissuto un periodo particolarmente buio: “Mi svegliavo la mattina solamente per mia figlia, niente di più. Poi disturbi del sonno, dell’alimentazione… Perché sì, anche il mio fisico è cambiato. Però piano piano sto capendo che ci si impara a convivere, che non sempre si azzecca il giusto dosaggio della medicina. I cambiamenti ci sono, si affrontano e si deve pensare che prima o poi tutto tornerà come era prima.” ha concluso speranzosa.











