La scelta di Gianmarco Steri ha chiuso questa edizione di Uomini e Donne e lo ha fatto con una puntata in prima serata, che ha sbaragliato la concorrenza in quanto ad ascolti. Nonostante questo successo, non è mancata qualche critica, non solo per la scelta in sé quanto anche per le sue modalità. Da anni, Uomini e Donne viene registrato, e spesso le puntate che vanno in onda risalgono anche a settimane prima.

I fatti in onda, dunque, sono spesso ben diversi da quelli del presente, ma nel caso della scelta, la sua messa in onda arriva quando il pubblico appassionato già sa chi è e com’è andata per la nuova coppia dopo la puntata. Un modus operandi che, per quanto ormai prassi, continua a sollevare le critiche di chi vorrebbe che almeno la scelta fosse senza spoiler e, dunque, in diretta. A maggior ragione se la scelta in questione diventa un evento speciale da mandare in onda in prima serata.

Claudia Dionigi lancia una stoccata agli autori di Uomini e Donne dopo la scelta di Gianmarco Steri

È proprio questa la critica che ha mosso alla scelta di Gianmarco Steri un noto ex volto di Uomini e Donne: Claudia Dionigi. Proprio nel programma, lei ha conosciuto colui che è oggi suo marito e padre dei suoi figli, Lorenzo Riccardi. La loro scelta, tra le più iconiche di Uomini e Donne, è avvenuta senza spoiler perché fatta all’interno di un Castello, in una puntata speciale sì registrata ma senza pubblico e, dunque, spoiler. Puntata che fu un grandissimo successo per il dating show di Maria De Filippi. Memore di quella scelta e dell’assenza di spoiler, Claudia Dionigi ha lanciato la sua stoccata agli autori del programma: “Comunque sarebbe stato molto più bello se fosse stata in diretta o comunque senza spoiler”. Come darle torto.

