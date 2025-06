Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: il nome del figlio in bilico

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono felici e innamorati e in attesa del secondo figlio. Dopo aver accolto la piccola Maria Vittoria e dopo essersi sposati, Lorenzo e Claudia che si sono incontrati e innamorati nello studio di Uomini e Donne, hanno annunciato l’arrivo del secondo figlio. La coppia accoglierà un maschietto di cui Lorenzo ha condiviso l’ecografia sui social. “La dottoressa dice che sei cicciottello (la mamma non è contentissima visto che ti deve partorire , ma va bene lo stesso)”, ha scritto Lorenzo.

La coppia, dunque, sta vivendo un momento davvero magico in attesa di poter presentare il piccolo alla primogenita Maria Vittoria. Claudia dovrebbe partorire dopo l’estate, ma come si chiamerà il bambino?

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: il sondaggio sul nome del figlio

Claudia Dionigi vorrebbe un nome tutto italiano per il suo bambino esattamente come quello della primogenita Maria Vittoria ma, a quanto pare, il papà Lorenzo Riccardi vorrebbe un nome più internazionale. Motivo che ha spinto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a lanciare un sondaggio sui social con le tre opzioni tra cui sono indecisi.

“Ovviamente Bryan è quello scelto da Lorenzo” – fa sapere Claudia Dionigi sui social. “No ragazze, cioè già vedo dei voti molti di più per Bryan. Ragioniamo insieme. Io ho già una bimba che si chiama Maria Vittoria. Il secondo Bryan non ha senso. E’ molto carino come nome ma io non sono americana. sono italiana e quindi mi piacciono i nomi puliti italiani. Maria Vittoria e Leonardo Maria, Edoardo Maria. Secondo me suona bene, che dite?”, chiede Claudia ai followers.