Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, quando si sposano?/ Si allunga l’attesa perché…

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, il matrimonio nel 2024, quando Maria Vittoria sarà un po’ più grande

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono proiettati al loro matrimonio, dopo la nascita della piccola Maria Vittoria, che lo scorso 21 dicembre ha portato slancio e gioia nella vita della coppia. Non a caso, proprio dopo l’arrivo della bambina, Lorenzo ha chiesto a Claudia di sposarlo e lei ha accettato con grande entusiasmo. I fan che hanno seguito la coppia fin dal principio a Uomini e Donne, sono al settimo cielo e si chiedono quando si terrà il matrimonio tra Lorenzo e la sua dolce metà.

La proposta di matrimonio da parte dell’ex tronista, ricordiamo, è arrivata pochi giorni dopo il parto, più precisamente la sera della vigilia di natale. Claudia ha detto sì e ora insieme a Lorenzo non vede l’ora che si avvicini il grande giorno. Per la celebrazione, tuttavia, si dovrà aspettare il 2024, almeno il tempo necessario perché Maria Vittoria cresca ancora un po’. Ora la Dionigi e il Cobra, che da tempo vivono a Milano, vogliono trovare un nuovo equilibrio con la nuova arrivata.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, per il grande giorno bisogna aspettare ma…

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi diventeranno marito e moglie, ma come abbiamo detto la coppia ha deciso di aspettare il 2024 per la celebrazione. Al momento i due preferiscono aspettare, vivere appieno la magia che ha portato nelle loro vite la piccola Maria Vittoria. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ed il suo futuro marito Lorenzo Riccardi stanno vivendo un momento magico.

La nascita della bambina e la proposta di matrimonio certificano forse il momento più della loro storia d’amore, come spiegato dalla stessa Claudia durante una storia postata sui social. “Leggere quella scritta sul suo body e vedere Lorenzo poi inginocchiarsi con l’anello dicendo ‘Mi vuoi sposare?’ è stata una gioia che io non so descrivere ma soprattutto non me lo aspettavo minimamente. Ho pianto e stavo quasi per svenire perché nel giro di pochi giorni troppe emozioni avevo provato”.

