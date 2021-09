Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi/ Sposi dopo Uomini e Donne? “Tanti progetti”

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, da Uomini e Donne a D’amore e d’accordo

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si mettono in gioco nella nuova puntata di “D’amore e d’accordo vip“, il programma condotto da Katia Follesa su Real Time. La coppia televisiva, nata nel dating show di Uomini e Donne, dovrà cercare di rispondere ad una serie di domande sulla loro storia d’amore. Per la coppia che riuscirà a rispondere al maggior numero di domande in modo positivo sarà assegnata una crociera premio. Riuscirà la coppia a trionfare? Per scoprirlo non resta che seguire il nuovo divertissimo show condotto da Katia Follesa dove coppie di personaggi vip si mettono in gioco raccontando il loro amore. Sicuramente Lorenzo e Claudia sono una delle coppie più amate e seguite di Uomini e Donne.

La loro storia ha appassionato, e continua a farlo, milioni di persone che li seguono assiduamente sui social network. L’ex tronista di Uomini e Donne intervistato da Coomingsoon.it ha raccontato: “siamo molto sereni e portiamo avanti una vita di coppia normale. Non litighiamo quasi mai. Ultimamente chi ci segue sui social vede sempre meno Stories di noi insieme, e c’è chi ha insinuato che le cose non stessero andando bene. In realtà in questo periodo sto lavorando tanto con il negozio, e quando torno a casa preferiamo viverci tra di noi piuttosto che pensare ai social. Tra me e Claudia non c’è mai stata nessuna crisi. Ogni giorno cerchiamo di costruire il nostro futuro insieme”.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi presto sposi?

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi stanno ancora insieme? Ebbene si, la coppia nata ad Uomini e Donne non ha alcuna intenzione di lasciarsi. Anzi i due piccioncini, dopo aver preso casa insieme, stanno seriamente pensando di sposarsi. Il matrimonio è tra i loro progetti, ma non ancora stato deciso quando sarà celebrato. Una cosa è certa: Lorenzo non si è mai pentito della sua scelta. “Rifarei tutto da capo anche perché, se oggi sto così bene, significa che non ho sbagliato. Durante tutto il percorso nel programma abbiamo cercato di conoscerci senza maschere. Ci siamo lasciati guidare dalle emozioni e siamo arrivati alla scelta consapevoli entrambi delle nostre emozioni. In Claudia avevo visto una persona normale, semplice e genuina, proprio come piaceva a me. Una volta fuori ci siamo trovati perfettamente compatibili” – ha confessato a Coomingsoon.it.

L’ex tronista ha poi commentato come è stato rivedersi in tv nel giorno della sua scelta trasmessa in replica la scorsa estate: “per me e Claudia rivederci non è stato poi così strano: non era la prima volta che riguardavamo le nostre immagini. In questi anni ci è capitato tante volte di trasmettere sullo schermo i momenti più importanti del nostro percorso. E ogni volta è come se fossimo di nuovo lì e vivessimo le stesse emozioni”. La coppia è felicemente fidanzata da due anni; due anni di emozioni, ricordi indelebili e tanti progetti di vita insieme: “oggi conviviamo da due anni e mezzo, abbiamo tanti progetti e sogniamo un futuro insieme”.



