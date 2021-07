Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi stanno ancora insieme?/ Dopo la scelta a Uomini e Donne…

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, la scelta a Uomini e Donne e quel legame che dura nel tempo

Claudia Dionigi è stata la scelta di Lorenzo Riccardi che i fans di Uomini e Donne potranno rivedere questa sera nella replica dello Speciale Uomini e Donne in onda in prima serata su canale 5. Al termine di un lungo percorso durante il quale non sono mancate le lacrime e le discussioni, Claudia ha vissuto la sua favola d’amore insieme agli amici e alla propria famiglia. Quello vissuto da Claudia è stato un momento molto intenso ed emozionante che porterà sempre nel cuore. Quando ha scoperto di essere la scelta di Lorenzo, Claudia ha elencato tutti i motivi per i quali avrebbe potuto dire no: “Mi ha tolto parecchie sicurezze ed è un grandissimo str***”. Il sentimento, però, è stato più forte di tutto e Claudia ha scelto di cominciare un nuovo percorso di vita accanto a Lorenzo.

Le parole di Claudia Dionigi Lorenzo Riccardi

Dopo due anni e mezzo di vita da single, Lorenzo Riccardi ha scelto Claudia Dionigi che, dopo la festa di fidanzamento, davanti alle telecamere di Uomini e Donne, ha espresso tutta la sua gioia. “Amo quello che sei, il fatto che non me la dai mai vinta e che hai sempre la battuta pronta. Amo anche il fatto che non cambi per piacere agli altri. Ti prometto che ti porterò sempre rispetto”, sono state le parole detta da Lorenzo il giorno della scelta. “Tu lo sai che dovrei dirti di no, ma come faccio?”, è stata la replica di Claudia. Due anni dopo la scelta, Claudia e Lorenzo sono ancora felicemente fidanzati e sognano un futuro insieme. La coppia convive già e chissà che, tra qualche tempo, non decida di allargare la famiglia.

