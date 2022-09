Claudia Dionigi incinta, Lorenzo Riccardi una delusione/ “Perché non mi sposi?”

Uomini e donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi in crisi? Lei gli scrive una lettera…

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con la loro lovestory avviata a Uomini e donne, ma 3 anni dopo il via al loro amore nato al dating show di Maria De Filippi Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi potrebbero rivelarsi sull’orlo di una crisi d’amore, quando é in arrivo il loro primogenito. Dopo la notizia della prima gravidanza in corso, infatti, una Claudia Dionigi inedita torna ad aprirsi sulla sua vita privata, in una missiva agrodolce scritta tra le pagine di Di più e indirizzata a Lorenzo Riccardi, “il fu tronista di Uomini e donne” che l’ha scelta come compagna di vita al termine del trono classico condotto nello studio del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati? "Sono stata male"/ Lei svela...

Nella lettera destinata a Lorenzo Riccardi, che sembra essere il preludio di una sofferta crisi di coppia, Claudia Dionigi non nasconde la sofferenza provata per la tendenza dell’ex tronista a procrastinare il loro matrimonio, ogni volta che lei lo incalza sul sogno del grande passo sull’altare. “Ci tengo tanto, eppure quando ti parlo di matrimonio mi dici sempre che è presto, che è meglio attendere che la nostra bimba cresca. Vorrei più stabilità per la nostra bambina” , esordisce tra le righe della missiva l’ex corteggiatrice dallo sguardo sognante da cerbiatta, per poi aggiungere senza nascondere il motivo per cui lei abbia intenzione di sposare il compagno, nonostante lui non ritenga importante per la loro lovestory, l’agognato “grande passo”: “Ci tengo tanto, eppure quando ti parlo di matrimonio mi dici sempre che è presto, che è meglio attendere che la nostra bimba cresca. Vorrei più stabilità per la nostra bambina”.

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, confronto a Uomini e Donne?/ Lei svela che...

Insomma, la giovane influencer sogna un futuro all’insegna della stabilità familiare per la prima creatura concepita con Lorenzo Riccardi. Che il matrimonio possa realmente rappresentare una svolta di serenità e stabilità certe per la coppia vip?

Alla nota rivista Chiara Dionigi ha, inoltre, rivelato che il sogno custodito nel cassetto la vede celebrare il suo matrimonio con Lorenzo Riccardi “en plein air” e i “piedi scalzi” come dress-code, su una spiaggia, magari in Puglia, la terra natale dell’ex tronista di Uomini e donne. Nel frattempo, in due possibili neo sposi di Uomini e donne si preparano per l’arrivo nella loro famiglia della loro primogenita. Una gravidanza, quella della piccola in arrivo, che é stata cercata a lungo da parte di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, per almeno un anno, e che l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha scoperto nel periodo in cui pensava di avere problemi legati all’infertilità, fino all’arrivo della lieta novella.

Uomini e Donne, inizio esplosivo/ Torna Roberta Di Padua, rissa sfiorata e...

Claudia Dionigi e la vita con Lorenzo Riccardi dopo Uomini e donne …

Alla rivista, Claudia ha confessato anche di aver fatto il test di gestazione in solitaria, dopo aver avvertito sintomi come giramenti di testa e fastidi alla pancia. La notizia della gravidanza ha reso molto felice Lorenzo Riccardi, anche se l’ex tronista avrebbe voluto un maschietto. La nascitura potrebbe chiamarsi Beatrice o MariaVittoria e nascerà qualche giorno prima di Natale, probabilmente il 21 dicembre. I due futuri genitori vip risiedono in pianta stabile a Milano, per motivi di lavoro, anche se non può dirsi certo che la piccola possa nascere in Lombardia, dal momento che la nascita potrebbe avvenire a Latina, nel Lazio, terra natale di Claudia Dionigi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA