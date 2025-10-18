Claudia Dionigi, diventata mamma per la seconda volta, racconta i dettagli del parto ai fan.

Una delle coppie più belle e amate tra quelle nate a Uomini e Donne è sicuramente quella formata da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. Sposati e già genitori della piccola Maria Vittoria, sono diventati genitori per la seconda volta con la nascita di Leonardo Maria. Dopo il parto, tornata a casa, Claudia Dionigi, superato il periodo di assestamento, è tornata sui social raccontando ai fan che hanno seguito tutta la gravidanza i dettagli del parto.

“Sabato mattina verso le 5.30 ho iniziato ad avere dei dolori… prima blandi poi verso le 9.30 non ce l’ho più fatta a stare a casa. Sono arrivata in ospedale alle 10 che ero di già 6 cm… tempo di salire in sala parto, prepararmi, fare l’epidurale… Alle ore 13.10 è nato”, ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Claudia Dionigi: a chi assomiglia Leonardo Maria e il rapporto con Lorenzo Riccardi

Giorno dopo giorno, la famiglia Dionigi-Riccardi sta trovando un nuovo equilibrio. L’arrivo di Leonardo Maria ha cambiato un po’ le abitudini di Claudia e Lorenzo che, come ha svelato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, di notte, non dormono molto. Claudia, inoltre, ha svelato che quando ha visto per la prima volta Leonardo Maria, ha avuto l’impressione di aver visto nuovamente Maria Vittoria neonata. Anche Leonardo, dunque, esattamente come la sorella maggiore, assomiglia tantissimo a papà Lorenzo.

Infine, ha svelato il rapporto tra la piccola Maria Vittoria e il fratellino: “È dolcissima, delicata, e ogni volta mi sciolgo! All’inizio avevo un po’ paura pensavo che per lei potesse essere difficile capire che non è un bambolotto, che è un esserino fragile da proteggere invece la vedo proprio attenta, curiosa, premurosa. Ovviamente ogni tanto parte con quell’entusiasmo tipico dei bimbi, e allora lì noi con calma le diciamo piano amore, non è un bambolotto!

Però lo fa in buona fede. Li amo insieme”.