CLAUDIA DORELFI ESPULSA?/ Di nuovo dal preside, colpa dell’aerobica.. (Il Collegio 4)

Claudia Dorelfi, ancora lei. L’allieva più indisciplinata del Collegio 4 torna a colpire e stavolta per uno scontro con la professoressa di aerobica. Per questo motivo arriva la Sorvegliante che porta la Dorelfi dritta dal preside. “Stavo facendo aerobica in modo svogliando, perché sinceramente non mi piace.” ha spiegato Claudia al preside. Con calma, il dirigente ha allora annunciato la punizione scelta per lei: “Lei vuole o no deve fare aerobica. Io allora ho deciso di fare una cosa che non è mai capitata: farle fare una lezione privata di aerobica. E non è tutto: verrò io a vederla!” Una decfisione che lascia Claudia sconvolta: “Preferirei lavare piatti, tagliare cose o qualsiasi altra cose… per favore” Ma il preside non l’ascolta e Claudia si sottopone alla lezione privata senza fiatare. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Claudia Dorelfi ancora a rischio?

Nell’ultima puntata de Il Collegio 4, Claudia Dorelfi è stata sicuramente una delle protagoniste. La ragazza è stata messa in isolamento, per non aver rispettato ancora una volta le regole imposte dal preside. Ad un certo punto, quest’ultimo ha invitato i genitori della giovane e li ha informati di tutti i comportamenti scorretti avuti da Claudia, quali il lancio dei pennarelli in classe, il furto della campanella della sorvegliante, le lamentele per il cibo e le reiterate mancanze di rispetto nei confronti della signora Lucia Gravante. I genitori della Dorelfi e il preside hanno tentato di spingere la giovane a correggere i suoi atteggiamenti, ma la ragazza non ha preso sul serio queste raccomandazioni. Successivamente, Claudia ha scritto una lettera di scuse al preside ed è stata perdonata, riacquisendo così la possibilità di stare di nuovo insieme con i suoi compagni d’avventura. Prenderà stavolta sul serio tutte le direttive ricevute? A sentirla, non si direbbe: “Con questa lettera ti ho fregato preside, ora vedremo se riuscirai a tenermi a bada”. Anche se ha un carattere forte, in realtà la Dorelfi non è così dura come sembra. Infatti la sua reazione di fronte alla missiva dei suoi genitori è stata piuttosto forte: si è arrabbiata molto e si è messa perfino a piangere. Il motivo dello sconforto è stato principalmente il fatto che non si sente capita dai suoi genitori, sostiene che non la conoscono e che avrebbero potuto scriverle almeno un “ti voglio bene“.

Claudia Dorelfi: arrogante, maleducata…E tanto amata

In seguito Claudia ha giudicato la supplente di italiano, la professoressa Pino, una donna alquanto noiosa e dall’aspetto poco piacevole, soprattutto se struccata. La Dorelfi, quindi, ha seguito con scarsa attenzione la lezione sul nucleare del professor Luca Raina ed è stata scelta di far parte della squadra rossa per girare un reportage nello parco faunistico, utilizzando una telecamera degli anni ’80. Poi, ha giocato con i suoi compagni a scarabeo, non riuscendo a vincere la competizione. Claudia, dunque, ha vissuto un momento molto emozionante intonando, insieme a tutta la classe, la canzone Imagine di John Lennon. In seguito, nel Collegio 4 ha fatto il suo ingresso l’ispettore scolastico e la ragazza è rimasta abbastanza scossa dall’arrivo di quest’uomo, dandogli addirittura del maniaco. Successivamente ha preso parte alla lezione della Petolicchio, litigando con l’insegnante. La ragazza ha pensato di uscire per qualche minuto dalla classe, inventandosi il fatto che il suo banco fosse sporco, ma non ha ricevuto il permesso di spostarsi da parte della professoressa. Infine, è stata convocata dall’ispettore Bruschi, rifiutandosi di rispondere alle domande dell’uomo. Claudia Dorelfi rischia seriamente di uscire dal reality a causa dei suoi atteggiamenti poco rispettosi nei confronti del personale docente e dei sorveglianti. La sua espulsione definitiva potrebbe arrivare anche nella prossima puntata. Tra i pregi della Dorelfi ci sono sicuramente la sua intelligenza e la generosità dimostrata spesso a favore dei suoi compagni di viaggi, lei stessa si definisce “sono impulsiva, ma ho un cuore grande”. I difetti della ragazza invece sono la sua arroganza e la sua maleducazione. Il pubblico di casa sui vari social network appare molto affezionato alla giovane, nonostante i suoi reiterati sbagli all’interno del reality. Clicca qui per conoscere meglio Claudia Dorelfi



