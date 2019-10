Claudia Dorelfi/ Il Collegio 4 inizia male: finisce dal preside e rischia grosso!

Pochi minuti de Il Collegio 4 sono bastati per capire l’alunno più ribelle della classe di quest’anno. Lei è Claudia Dorelfi, 14enne di Roma che sin da subito ha dato filo da torcere ai professori, tanto da finire dopo un solo giorno dal preside. D’altronde già il video di presentazione ha dato i primi indizi su ciò che avrebbero dovuto aspettarsi i professori: “Sono Claudia e ho 14 anni. Ho un carattere forte, so quello che voglio, ed è meglio non farmi arrabbiare, perché quando sbrocco non mi ferma nessuno.” Sicura di sé, Claudia ha poi continuato: “Io non ho limiti, sono una che rischia molto, anzi che ama il rischio, e quindi sono pronta a fare tutto. A chi mi sta sulle scatole li ammazzo di botte. Non ho un rapporto con nessuno dei miei due genitori, tanto sto fuori dalla mattina alla sera.”

Claudia Dorelfi, già due punizioni dopo la prima puntata de Il Collegio

E se queste sono le premesse, di certo Claudia ha intenzione di dare il meglio di sé al Collegio 4. D’altronde ha ammesso: “Io e la scuola siamo come cane e gatto. Se non mi va di studiare non puoi dirmi niente. Voglio andare a Il Collegio per fare casino e per prendere in giro i professori”. E in effetti le punizioni non mancano per la Dorelfi. Ma non mancano anche momenti difficili, a partire dal taglio di capelli che diventa un vero e proprio dramma. Si continua con il problema delle scarpe che la fa finire dritta dal preside per il primo provvedimento disciplinare. O ancora la bravata della cattedra portata in cortile che le cosa una nuova punizione. Tutto questo solo alla prima puntata del Collegio 4.

