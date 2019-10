Claudia Dorelfi/ L’allieva ribelle sarà espulsa? (Il Collegio 4)

Claudia Dorelfi sarà espulsa?

La giovanissima Claudia Dorelfi di appena 14 anni è una delle allieve che più si è fatta notare durante la prima puntata de Il Collegio, andata in onda lo scorso martedì sera. Oggi sulla seconda rete di Casa RAI, assisteremo al secondo appuntamento e scopriremo qualche aspetto interessante della 14enne di Roma che considera lo studio solamente una perdita di tempo. Come da sua stessa ammissione, avrebbe dovuto essere bocciata sia in prima che in seconda media. La ragazzina possiede un carattere molto prepotente e litigioso e questo si è visto fin dalle primissime battute. Risponde sempre male ad i professori ma anche ad i compagni di classe, non conoscendo alcun limite. Anche a casa però, ha confidato di avere un rapporto molto difficile e conflittuale pure con i suoi genitori. Non ama seguire le regole e da grande vuole diventare una stilista visto l’innata passione per il disegno. Ha deciso di partecipare a Il Collegio 4, con la speranza di poter levigare alcuni aspetti della sua personalità.

Claudia Dorelfi, chi è l’allieva ribelle de Il Collegio?

Claudia Dorelfi nel video di presentazione ha utilizzato le seguenti parole per descriversi: “Sono Claudia e ho 14 anni. Ho un carattere forte, so quello che voglio, ed è meglio non farmi arrabbiare, perché quando sbrocco non mi ferma nessuno. Io non ho limiti, sono una che rischia molto, anzi che ama il rischio, e quindi sono pronta a fare tutto. A chi mi sta sulle scatole li ammazzo di botte. Non ho un rapporto con nessuno dei miei due genitori, tanto sto fuori dalla mattina alla sera. Io e la scuola siamo come cane e gatto. Se non mi va di studiare non puoi dirmi niente. Voglio andare a Il Collegio per fare casino e per prendere in giro i professori”. Una volta fatto il suo ingresso nell’istituto, è stata la protagonista indiscussa di un taglio di capelli dagli esiti “spaventosi”, diventando immediatamente virale sul web: cosa combinerà stasera? Non ci resta che scoprirlo nel prime time della seconda rete Rai.





© RIPRODUZIONE RISERVATA