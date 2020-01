Claudia Dorelfi vs Roberta Zacchero: “sei ridicola”/ Dopo Il collegio, insulti e…

Claudia Dorelfi e Roberta Zacchero, due protagoniste dell’ultima edizione de Il collegio, sono al centro di un durissimo scontro social con un reciproco scambio di accuse in cui non mancano offese. Tutto è nato negli scorsi giorni quando Roberta Zacchero ha accusato Claudia d’imitarla sui social mostrandosi con look molto simili e assumendo le stesse pose per le foto. “Non so, vuoi copiare ancora qualcosa?”, ha chiesto provocatoriamente Roberta Zacchero a cui Claudia ha risposto – “Quel bellissimo piercing alla lingua e poi sto apposto”. Come sottolinea il portale Bitchyf, le due avrebbero continuato a punzecchiarsi scambiandosi accuse e pubblicando gli screenshot dei messaggi sui social. Tutto ciò accadeva circa una settimana fa. Nelle scorse ore, però, Claudia Dorelfi e Roberta sono tornate a punzecchiarsi sui social dando vita ad un nuovo capitolo della loro diatriba social.

CLAUDIA DORELFI E ROBERTA ZACCHERO AI FERRI CORTI: GUERRA SUI SOCIAL DOPO IL COLLEGIO

Claudia Dorelfi, come fa sapere Bitchyf, su Instagram, ha pubblicato nuovi messaggi della litigata con Roberta Zacchero con cui, ormai, è ai ferri corti. “Non azzardarti mai più a dire che sarò la tua brutta copia e che sarò nella tua ombra perché te non sei nessuno, sei davvero ridicola”, ha sbottato Claudia Dorelfi, “Infatti vedo che ogni cosa che fai la prendi da me, ma non lo sto notando solo io quindi per me è solo pubblicità” ha replicato Roberta Zacchero. La discussione, poi, è degenerata. Claudia, poi, ha anche tirato in ballo il suo ragazzo George Ciupilan: “Intanto vicino a George ci sono sempre stata io fin dal primo momento, mentre te dopo esserti s***a Samu sei andata da George. Tienitelo il suo c***o anche stretto! Poi dei tuoi 100.000 followers in più che hai non me ne frega un c***o intanto a One Shoot io ho fatto il tuo nome, io ti ho fatto entrare in agenzia. Te stai sotto il c***o di George che a fare quello sei bravissima”. Roberta, a sua volta, ha replicato ancora: “Ma chi ha nominato i followers, ma lo vedi che non sai mantenere una conversazione? Questa è la dimostrazione che se George sta con me e non con te con cui era tanto legato, un motivo c’è. Eccome se ci sto sotto al c***o di George”. La storia finirà così o, nelle prossime ore, ci sarà un nuovo capitolo?

