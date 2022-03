Claudia e Paola sorelle Barbara Boncompagni/ Giornalista freelance e psicoterapeuta

Claudia, Paola e Barbara Boncompagni sono le tre figlie del mitico Gianni Boncompagni, storico ex di Raffaella Carrà nonché autore, conduttore e regista fra i più amati e apprezzati. Un rapporto molto stretto quello fra le tre sorelle e Gianni Boncompagni, ancor di più dopo che la moglie svedese (la cui identità è sempre rimasta segreta), lo aveva lasciato e lui ottenne l’affido appunto di Barbara, Paola e Claudia: «Quando i miei si separarono avevo un anno – aveva raccontato Barbara, classe 1963, durante una recente intervista al Corriere della Sera – le mie sorelle, 3 e 6 anni. Papà era giovanissimo, all’inizio della carriera. Avrebbe potuto metterci in collegio o affidarci ai nonni paterni. Invece ha voluto occuparsi lui della nostra crescita, giorno per giorno».

Gianni Boncompagni, chi era e com'è morto/ Genio della tv, ha lottato contro...

Barbara raccontava di come, senza madre, fossero divenute loro le donne di casa: «Facevamo le donnine di casa. Quando avevo circa 12 anni, mi accorsi che la nostra governante rubava. Orgogliosa della scoperta, lo riferii a papà. E lui, che alla governante non poteva rinunciare data la situazione, mi rispose ridendo: “Bè è divertente, no? Una ladra in casa, un diversivo!”». Barbara Boncompagni ha seguito le orme del padre, nonostante la stessa si fosse iscritta all’università di Parigi subito dopo il diploma: «Lui mi disse lascia perdere, torna a Roma e lavora con me in tv. Mi ritrovai scaraventata su Rai2 in “Drim”, con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. L’inizio della mia carriera? Sì, ma per me era come stare a casa, ho sempre vissuto tra le telecamere».

Barbara Boncompagni, chi era la mamma svedese/ "Quando si separarono avevo un anno"

CLAUDIA E PAOLA BOMCOMPAGNI, SORELLE BARBARA: ECCO QUALCHE INFO SU DI LORO

Della vita privata di Barbara, Claudia e Paola Boncompagni si sa comunque poco, ed è certo che Barbara abbia un marito, come si poteva presagire da un post pubblicato su Instagram in cui la stessa celebrava i suoi 35 anni di matrimonio. Inoltre, è certo che Barbara abbia due figli, il primo nato quando era giovanissima, e poi Brando, venuto al mondo poco dopo.

Per quanto riguarda Paola Boncompagni, invece, si se che ha lavorato a numerosi progetti in Africa, in Medio Oriente, in Centro America e nel sud est asiatico, e che sia una giornalista free lance, ma anche autrice e produttrice di documentari, avendo quindi anche lei seguito le orme del padre. E’ inoltre una grande appassionata di musica, essendo una cantante jazz. Infine, per quanto riguarda Claudia Boncompagni, su di lei vi sono davvero pochissime info e altrettante poche certezze: potrebbe essere una psicoterapeuta classe 1958, così come si evince dal sito dell’ordine degli psicologi della regione Lazio; “sospetto” il suo luogo di nascita, Stoccolma, così come la mamma.

Ilaria Galassi vs Laura Colucci/ "Ses*o a Non è la Rai? Stron*ate! Boncompagni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA