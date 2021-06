Claudia e Ste, coppia di Temptation Island 2021/ Matrimonio rimandato, lei ha paura..

Claudia e Ste, sono loro i primi protagonisti che abbiamo avuto modo di beccare ieri sera nel primo promo di Temptation Island 2021. Il programma prenderà il via alla fine del mese proprio con le nuove coppie protagoniste, sembra ben sette da quanto ha rivelato Raffaella Mennoia, e, in particolare, proprio Claudia e Ste che stanno insieme da oltre quattro anni e che fanno parte di tutti quei fidanzati che avevano scelto la data delle nozze e che si sono viste costrette a far slittare tutto per via della pandemia. A metterci il carico da novanta ci hanno pensato i dubbi di lei. Come si evince dallo stesso promo, Claudia ha ammesso di essere un po’ insicura sui sentimenti e su quello che è il suo rapporto con Ste mentre quest’ultimo, dal canto suo, si è detto pronto a spazzare via ogni suo dubbio, ma sarà davvero così che andrà a finire?

Claudia e Ste, chi sono i primi protagonisti di Temptation Island 2021?

Claudia ha 26 anni e da quattro e mezzo sta con Ste e poi ammette che è stata proprio lei a chiamare al programma proprio per via di questi dubbi. Il matrimonio era fissato per lo scorso agosto 2020 ma è stato rimandato a data da destinarsi proprio per via di questi dubbi che attanagliano la promessa sposa, come andrà il loro percorso? Non conosciamo altri dettagli sulla coppia che sicuramente sarà al centro di pettegolezzi e gossip per tutto il mese di luglio e anche oltre. Il resto lo scopriremo al prossimo promo.

