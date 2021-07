Claudia e Ste dopo Temptation Island 2021/ “Stavo impazzendo. Vedere che non…”

Dopo il falò di confronto tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Argusti, Temptation Island 2021 ha salutato un’altra coppia, quella formata da Claudia e Ste che, poche settimane prima di sposarsi, hanno scelto di mettersi in gioco partecipando al programma dell’amore. La coppia si sposerà il prossimo 7 agosto e, dopo vadi dubbi, Claudia ha scelto di lasciare Temptation Island con il fidanzato Ste il quale, invece, nel corso del suo percorso, non ha mai mostrato dubbi sulla sua storia con Claudia. Dopo il falò di confronto, Claudia e Ste hanno rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di WittyTv. Entrambi sperano che l’esperienza fatta nel villaggio di Temptation Island 2021 sia la base per ricominciare e costruire un futuro felice insieme.

“Adesso mi sento più tranquilla. Perché comunque ho tirato fuori tutti i pensieri che avevo. Spero, insomma, che le cose vadano per il verso giusto. E che quello che ci siamo detti sia la base per ricominciare come prima. Mi sono messa in discussione, quasi ogni giorno. Ho ritrovato la parte spensierata. Era tantissimo che non la sentivo più dentro e ne avevo bisogno“, ha detto Claudia.



Claudia e Ste: “Quello che ci siamo detti dopo Temptation Island 2021 sia la base per ricominciare”

Ste, ai microfoni di WittyTv, ammette di aver sofferto molto nel vedere la fidanzata spensierata e senza preoccupazioni per il loro futuro. “Mi sei mancata proprio ogni giorno e ogni notte. Vedere che mi dicevi quelle frasi, che non ti mancavo, mi faceva impazzire. Perché io non riuscivo a non sentire la tua assenza, ogni giorno, in ogni circostanza. Quindi, io esco con ancora più conferme di quelle che avevo e con la consapevolezza che devo cercare di venire incontro a lei. Ma anche di avere, dall’altra parte, la fermezza di venirci incontro“, ha aggiunto Ste. La coppia, dunque, convolerà a nozze il prossimo 7 agosto?

