Claudia e Ste, Temptation Island 2021/ Lei “Sposarmi? Non lo so più”, lui furioso

Problemi per Claudia e Ste nel corso della terza puntata di Temptation Island 2021. Nella scorsa puntata, la ragazza si è lasciata andare a dichiarazioni piuttosto importanti sul rapporto con lui e pesanti dubbi sul matrimonio che dovrebbe celebrarsi il 7 agosto. “Ho un blocco, quando vedo che lui si avvicina e capisco perché si avvicina, subito mi irrigidisco. – ha dichiarato Claudia sull’intimità con Ste – Mi viene l’ansia. A 26 anni non voglio sentirmi come una di 70″. E aveva poi aggiunto: “È da più di un anno ormai che sono spenta”. Era stato Luke a rassicurarla e a lasciarla sfogare ed è proprio da lui che si riparte nel corso della terza puntata. Nel villaggio dei fidanzati, dopo l’ultimo falò dei fidanzati, Ste è sconvolto ma si riprende poco dopo e si dice speranzoso. Non sa che ad attenderlo c’è un nuovo filmato di Claudia e Luke.

Claudia e Ste, tempesta in arrivo a Temptation Island 2021

Prima, Claudia si sfoga, ammettendo a Temptation Island 2021 tutti i suoi dubbi sul matrimonio: “Sicura di sposarmi ad agosto? No, altrimenti non sarei qui”. Di fronte a queste parole, Ste perde la pazienza: “Sta prendenso sempre più pezzi, però sicuramente ci sarà altro…”. E infatti Filippo Bisciglia ha per lui un altro filmato. In questo Claudia è molto vicina a Luke: ci sono i primi contatti fisici – lui che le prende la gamba, lei che tocca a lui il lato B – e primi gesti affettuosi. Ste, di fronte a queste immagini, è senza parole. Ma la parte più difficile per questa coppia deve ancora arrivare.

