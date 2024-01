Claudia Endrigo, chi è la figlia di Sergio Endrigo/ “Papà non era musone come l’avevano definito”

Claudia Endrigo, chi è la figlia di Sergio Endrigo: l’attività nel ricordo del padre

Sergio Endrigo è stato uno dei più celebri cantautori italiani e, oltre alla sua lunga carriera nel mondo della musica, è stato anche più volte al centro dell’attenzione per la sua vita privata. Il cantautore, in riferimento alla sua sfera sentimentale, si sposò nel 1963 con Maria Giulia Bartolacci (meglio conosciuta con il diminutivo “Lula”) e dal loro matrimonio nacque la figlia Claudia nel 1965.

Sergio Endrigo, com'è morto e malattia/ La figlia Claudia: "Chi soffrì come nessuno fu mia madre"

Proprio Claudia Endrigo rappresenta ora colei che, grazie alla propria attività, è riuscita e riesce tuttora a conservare la memoria artistica del padre. La donna ha infatti pubblicato un volume intitolato Sergio Endrigo, mio padre, in cui racconta il grande artista che è stato suo papà anche attraverso intimi ricordi di famiglia, tra aneddoti, lettere private, recensioni e materiale d’archivio spesso sconosciuto ai più. Un volume che rappresenta una preziosa testimonianza non solo del celebre cantante, ma anche dell’uomo e padre che è stato Sergio Endrigo.

Claudia Endrigo sul padre: “Non era musone come l’avevano definito“

Oltre alla sua attività professionale, votata a conservare l’eredità artistica del papà, di Claudia Endrigo non si conoscono informazioni riguardo alla sua vita privata, essendo piuttosto riservata. Tuttavia ha spesso parlato della figura di papà Sergio, come nell’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel giugno 2023: “Cosa provo a rivederlo in video? Va a momenti: certe volte mi fa male, un dolore tremendo, altre invece mi fa simpatia“.

Inoltre, ai microfoni di Serena Bortone, aveva raccontato: “Papà non era musone come l’avevano definito, lui era composto ma rideva tanto. Papà era molto molto chiuso, non esternava le sue emozioni. Per questo aveva la musica“. E aveva aggiunto: “Io come lui? Lo sono nel non essere per nulla competitiva, invece al suo opposto io sono molto estroversa, lui non lo era“.

