Claudia Endrigo, figlia di Sergio Endrigo/ “Io figlia unica perché mamma non voleva neppure me. Papà invece…”

Claudia Endrigo è l’unica figlia di Sergio Endrigo avuta dalla moglie Maria Giulia Bartolacci. Quello con suo padre, morto all’età di 72 anni dopo una malattia, era un rapporto di grande amore, che ha ricordato in una recente intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. In primis, Claudia ha voluto smentire le voci che per anni hanno tormentato suo padre, definendolo “triste, musone”: “Non era un musone come lo descrivevano, lui era allegro. Era composto.”

Ha poi spiegato perché non ha mai avuto sorelle e fratelli: “Sono figlia unica perché mamma non avrebbe voluto neanche me, diciamo che sono stata un incidente. Avrebbe voluto abortire, mio padre invece era al settimo cielo e la convinse a tenermi. Me lo disse lei, quando era incinta del secondo figlio e decise poi di abortire. Papà avrebbe voluto una famiglia numerosa, mia mamma no, aveva una devozione incredibile per mio padre.”

Claudia Endrigo di suo padre ha detto: “Mi facevano incavolare la sua rassegnazione e il suo problema con il bere. (..) Non era un alcolizzato, ma la sera beveva molto per scacciare i brutti pensieri”. La donna ha ammesso che vedere oggi i filmati che lo riguardano è da una parte bello, dall’altra “doloroso”. D’altronde Claudia è stata al fianco di suo padre fino alla fine: al cantante è stato diagnosticato un tumore ai polmoni che, tuttavia, non ha mai saputo di avere proprio per volontà della figlia: “Era ipocondriaco, aveva paura delle malattia e la sua era incurabile. Cosa potevo dirgli? Gli abbiamo detto che gli era tornata l’ernia”.

