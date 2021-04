Claudia Fabbietti, Ciao Darwin Giovani vs Mature/ Errore Cilindroni, Bonolis: “Che ca*zo dice”

Quarantaquattro anni, Matura, questa è la presentazione che Claudia Fabbietti fa di se nell’ultimo gioco della puntata di oggi di Ciao Darwin a Giovani vs Mature che vedrà le donne mature concorrere per la vittoria finale contro le giovani. Sarà proprio nell’ultimo gioco che la bella Matura, vestitino a fiori e scollatura con seno in bella vista, dovrà mettere in campo tutte le sue doti ma con scarsi risultati visto che, non solo perderà, ma finirà per far adirare anche Paolo Bonolis quando inizierà a sbagliare le domande più semplici. Ma cosa succederà di preciso all’avvenente Claudia Fabbietti. La prima domanda che sceglie è legata alla canzone That’s amore e ottiene il primo punto facendo sperare le Mature di poter portare a casa la vittoria.

Claudia Fabbietti sfida le Giovani a Ciao Darwin Giovani vs Mature nel gioco dei Cilindroni ma..

Le cose non sono andate così visto che le cose si sono poi ribaltate e Claudia Fabbietti è scivolata sull’Iliade confusa con l’Odissea e così Paolo Bonolis a quel punto rilancia: “Ma che caz*o dice!“. La bella Matura affonda con Achille e le giovani portano a casa la vittoria. Ma chi è Claudia Fabbietti? Su di lei sappiamo molto poco anche se il suo profilo Facebook rivela che il suo lavoro ha a che fare con i viaggi e con l’organizzazione di crociere nel Mediterraneo e non solo. Al momento dobbiamo accontentarci di questo che, sommato alla sua età, 44 anni durante la partecipazione al programma, e al fatto che sui social risulta felicemente sposata, rende di lei un quadro completo.

