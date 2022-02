Claudia Ferri, chi è la truccatrice?/ Il processo di transizione: “Sono realizzata”

Claudia Ferri, amica e truccatrice di Anna Tatangelo

Claudia Ferri è amica e truccatrice di Anna Tatangelo. A lei nel 2008 la cantante dedicò la canzone “Il mio amico” al Festival di Sanremo, classificatasi in seconda posizione dietro Lola Ponce e Giò di Tonno. Fino a qualche anno fa, infatti, Claudia era Claudio. Originario di Sora proprio come la Tatangelo, Claudio si è sempre sentito una donna e a 40 anni ha iniziato il processo di transizione per diventare una donna. “Oggi mi sento realizzata. Sono finalmente felice. Sono quella che avrei sempre voluto essere. Ho passato un periodo che definirlo difficile, è poco. Non riuscivo a vedermi con i pantaloni e mi sentivo a disagio ogni volta che dovevo presenziare agli eventi che frequentavo per lavoro e non. Non riuscivo a mettere la giacca. Non mi sentivo bene ogni qual volta che guardavo l’armadio e, a vedermi per quella che non ero, morivo dentro”, aveva raccontato qualche anno fa a Gay.it.

Il processo di transizione di Claudia

Claudia Ferri è cresciuta, non senza difficoltà, a Sora, paese natale della Tatangelo: “Ricordo ancora la suora quando all’asilo chiese a mia madre se mi aveva spiegato che ero un maschietto e non una femminuccia. La mia vita è iniziata a cambiare con l’arrivo della maggiore età, quando sono scappata da Sora e mi sono trasferita a Roma, da mia nonna”, aveva confidato a Gay.it. La canzone di Anna Tatangelo del 2008 svelò a tutti la sua omosessualità: “Mi diede una visibilità allucinante e quel periodo non lo ricordo proprio col sorriso, nonostante il grande messaggio d’amore che c’era dietro. Fu un outing mediatico pazzesco e, dopo quell’esposizione, non avevo più nulla da nascondere. Io non ero ancora dichiarata con la mia famiglia e a mia madre, da sempre molto discreta e riservata, prese un colpo quando mi vide sui vari giornali”, ha ricordato Claudia, ancora legatissima alla cantante di Sora.

