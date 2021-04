Claudia, figlia Sergio Endrigo/ “Mio padre dimenticato dalla Rai, ignoranza…”

Claudia Endrigo, la figlia di Sergio Endrigo, è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda il 29 aprile. La figlia del grande cantautore, scomparso all’età di 72 anni, a causa di un cancro ai polmoni, partecipa al programma condotto da Serena Bortone, pochi mesi dopo la polemica con la Rai nata in seguito ad una puntata di The Voice Senior. Nel corso del talent show condotto da Antonella Clerici, il pezzo Canzone per te, cantato dal concorrente Gianni Pera, era stato attribuito al trio de Il Volo anzichè al padre. Claudia Endrigo, su Twitter, aveva così espresso il proprio disappunto. “Che la Rai abbia dimenticato mio padre ormai è cosa nota ma attribuire Canzone per te al Volo nella puntata di ieri sera di The Voice Senior, denota un’ignoranza veramente becera! Glielo segnaliamo??”.

Quella nata con la Rai in seguito alla puntata di The Voice Senior non è la prima polemica nata intorno al ricordo di Sergio Endrigo. Già nel 2018, durante il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, scoppiò una polemica simile. Durante quell’edizione del Festival, i ragazzi de Il Volo omaggiarono Sergio Endrigo presentando sul palco del Teatro Ariston una cover di “Canzone per te”. A quella serata, però, non partecipò Claudia Endrigo che, con un post sui social, come si legge su Dagospia, scrisse: «Mi state intasando messanger e whatsapp con dei bellissimi messaggi. Molti di voi non sanno che non guardo Sanremo ma, secondo voi, non mi avrebbero dovuto invitare?».

