Claudia, figlia Sergio Endrigo vs The Voice Senior/ “In Rai ignoranti, dimenticato..”

Claudia, la figlia di Sergio Endrigo punta il dito contro la Rai e The Voice Senior. Un attacco mirato quello della figlia del cantautore italiano che ha fatta notare l’errore clamoroso avvenuto durante la semifinale talent show campione d’ascolti di Rai1. Cosa è successo? Durante la semifinale il concorrente Gianni Pera si è esibito sulle note di “Canzone per te”, la canzone con cui Sergio Endrigo trionfò al Festival di Sanremo 1968. Peccato che durante la performance la grafica di The Voice abbia attribuito il brano ai tre tenori de Il Volo che ne hanno fatta una cover di successo internazionale. Comprensibile il messaggio della figlia Claudia che sui social ha tuonato contro l’azienda di Viale Mazzini: “che la Rai abbia dimenticato mio padre ormai è cosa nota ma attribuire Canzone per te al Volo nella puntata di ieri sera di The Voice Senior, denota un’ignoranza veramente becera! Glielo segnaliamo??”. Parole chiare e precise quelle scritte da Claudia Endrigo che però al momento non hanno avuto alcuna replica da parte né della Rai né tantomeno di The Voice Senior.

Chi è Claudia Endrigo, la figlia di Sergio Endrigo

Classe 1965, Claudia Endrigo è la figlia di Sergio Endrigo celebre cantautore conosciuto dal grande pubblico proprio per il brano “Canzone per te”. Una canzone meravigliosa che ha visto il cantautore collaborare con Luis Bacalov e Sergio Bardotti e portare a casa il primo posto durante il Festival di Sanremo 1968. Un successo strepitoso per la canzone che è stata tradotta in diverse lingue: dallo spagnolo al turco, dal portoghese al dialetto friulano. Non solo “Canzone per te” è stata reinterpretata da grandi voci della musica italiana come Mina, Ornella Vanoni, ma anche Claudio Baglioni, Gianni Morandi e per l’appunto i tre tenori de Il Volo. La figlia, giustamente, ha sottolineato il grave errore della Rai riaccendendo i riflettori sull’amato padre letteralmente dimenticato dalla televisione italiana.



