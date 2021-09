Claudia Fusani vs Maurizio Belpietro/ “Sei in malafede, dici bugie sul Covid”

Claudia Fusani vs Maurizio Belpietro a Dritto e rovescio. Tema del contendere i dossier vaccini-green pass, queste le parole della giornalista: «Vaccino, tamponi e green pass ci hanno consentito di mantenere il contagio a 7 mila casi al giorno e di restare sempre aperti. Il Paese è ripartito, i ristoranti sono pieni, molto meno pieni rispetto ad anni fa ma l’alternativa era la chiusura. Nessuno ha detto che vaccini, green pass e tamponi bastano da soli, ma la somma delle tre cose è fondamentale per andare avanti».

«Io sono basita nel sentire persone colte e intelligenti che si prestano a una propaganda così meschina e pericolosa, che alimentano piazze in malafede o ignoranti», ha aggiunto Claudia Fusani, per poi ribadire: «Nessuno dice che il vaccino sia la soluzione, ma le tre cose insieme ci consentono di non chiudere e bisogna andare avanti con questo».

SCONTRO CLAUDIA FUSANI-MAURIZIO BELPIETRO

Ad accendere ulteriormente la tensione tra Claudia Fusani e Maurizio Belpietro ci ha pensato l’intervento di Paragone. Il direttore de La Verità ha tenuto a fare un parallelo tra 2020 e 2021: «Oggi 5.522 nuovi casi e 59 morti, l’anno scorso 1.434 casi e 29 morti». Paragone che non è piaciuto a Claudia Fusani: «È contagiosa 29 volte di più la variante Delta, la Francia ha 30 mila casi». «La sua è malafede, la variante Delta l’anno scorso non c’era», ha aggiunto la Fusani, stroncata così da Belpietro: «Hai detto una bugia». Clima rovente, con la contro-replica della cronista: «No, la bugia l’ha detta lei e non si permetta, non si permetta, non si permetta». Una situazione di caos che è stata sedata dal conduttore Paolo Del Debbio, che ha invocato lo spegnimento dei microfoni…

