Claudia Galanti furiosa con Alfonso Signorini?/ “Dopo l’esclusione dal GF Vip 4…”

Claudia Galanti furiosa con Alfonso Signorini? Il retroscena è stato svelato da Alberto Dandolo, che al settimanale Oggi ha approfondito il retroscena che circola. Pare che la soubrette avrebbe davvero voluto varcare la celebre porta rossa della Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Ma qualcosa sarebbe andato storto, motivo per il quale ora la showgirl sarebbe molto arrabbiata con il conduttore. L’esclusione dal cast di quest’ultima edizione del reality l’ha amareggiata molto. «Pare che non l’abbia presa affatto bene», scrive il giornalista. Evidentemente Claudia Galanti sperava in un rilancio della sua carriera proprio partecipando alla versione Vip del famoso reality, ma invece non è stata presa in considerazione. Così molti si interrogano sul motivo per il quale non sarebbe stata inserita nel cast di quest’anno, mentre circolano le voci sulla possibile partecipazione alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

CLAUDIA GALANTI FURIOSA CON ALFONSO SIGNORINI PER IL GF VIP 4?

Le velleità di Claudia Galanti di partecipare ad un reality non sono svanite insieme alla possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip. Lo rivela Alberto Dandolo attraverso il settimanale Oggi, spiegando che la soubrette, in base alle ultime voci di corridoi, starebbe puntando ora ad entrare nel cast del reality condotto da Ilary Blasi, la cui partenza pare sia stata rimandata al prossimo anno. Nonostante questo possibile rinvio continuano a circolare rumors sul possibile cast dell’Isola dei Famosi. C’è Alessia Marcuzzi che ha dichiarato di non avere problemi a prendere in considerazione l’ipotesi di partecipare come concorrente al reality dopo averlo condotto, ma pare che in lizza per entrare nel cast siano pure Ronn Moss, Sylvie Lubamba, Arisa e Stefania Orlando. Non è chiaro se queste voci verranno confermate, quel che sembra certa è la viglia di Claudia Galanti di partecipare ad un reality per cercare di rilanciare la sua carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA