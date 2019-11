Claudia Galanti/ La morte della figlia Indila: “Dio mi ha punito di brutto” (Seconda Vita)

Claudia Galanti e il suo rapporto con Arnaud Mimran

Claudia Galanti ha creato scalpore ammettendo poco tempo fa di aver vissuto una vita in un finto lusso. Lei, che per diverso tempo è stata la compagna di Arnaud Mimran, considerato uno dei più grandi criminali dalla Francia, trovava divertente quella vita fatta di finzione. “Di

vero però ci sono stati tre figli e un grande amore e, a chi mi critica, sorrido. I figli sono vita. Ciò che mostriamo, a volte, sono gli errori che facciamo. Ma i figli salvano tutto“, ha dichiarato al settimanale Chi. Sono Liam e Tal, i suoi due bambini, a darle la forza di sopravvivere, così come la cucina. “Vado nei bar o a fare la spesa e la gente bisbiglia ‘Madame Mimran’. Poi ecco lo sguardo d’odio. Ma io sono una mamma che non ha commesso nessun reato“, ha aggiunto. Non si può dire però che il suo amore per Arnaud sia naufragato, quando che abbia cambiato forma e colore. “Come posso amare un uomo che è in galera e non so quando uscirà? Di certo non farò mai più figli con nessuno. Se ne volessi un altro lo farei solo con lui, pur sapendo che forse non sarà mai liberato. Però poche settimane fa, quando siamo andati a trovarlo, mi ha detto all’orecchio: ‘Quando sarò libero ti comprerò il più bel ristorante di Parigi e tu sarai la capo chef’“, ha sottolineato. L’arresto del suo compagno l’ha segnata nel profondo e non solo per l’evento in sé, ma anche perché da quel giorno in poi tante persone le hanno voltato le spalle. Nessuna intenzione di ritornare in Italia per la Galanti, che vede il Paese solo come sede di un progetto da valutare, ovviamente in cucina. Altrimenti le rimane Parigi, la sua vera città, dove è circondata dai suoi affetti.

Claudia Galanti: la morte della figlia Indila

Sono trascorsi quasi cinque anni dalla morte di Indila Carolina Sky, la figlia di otto mesi di Claudia Galanti. Un dramma legato ad un batterio che ha colpito la piccola per sempre, durante il sonno, e che ha lasciato la modella a fare i conti con un dolore senza fine. Un duro colpo che si è aggiunto all’arresto dell’ex marito Arnaud Mimran, il miliardario francese e padre della bambina, così come degli altri due figli della coppia, Tal e Liam. “Poi, dopo la morte di Indila e l’arresto di Arnaud, sono spariti tutti“, ha raccontato al settimanale Chi, “Nessuno che abbia chiamato per dirmi: ‘Claudia, hai bisogno?’. Anzi, ancora oggi qualcuno, convinto che io possa regalare qualcosa, mi chiama e mi dice: ‘Claudia, ho bisogno’. Li mando a quel paese!”. Intanto Claudia è diventata una chef a Parigi e ora le sue priorità riguardano innanzitutto i due figli.

Racconterà tutto a Seconda Vita nella puntata di oggi, mercoledì 6 novembre 2019, ripercorrendo quella vita fatta di finzione, barche, viaggi, soldi, elicotteri. Tutto inventato. A Rivelo invece la Galanti ha raccontato come ha vissuto quel terribile giorno: “Ho ricevuto una telefonata dalla sorella di Arnaud all’aeroporto. Mi dice che era morta e che dovevo tornare a Parigi immediatamente. Con lei abbiamo chiarito, ma come si può telefonare a una madre e dire: ‘Tua figlia è morta’. Avrei preferito altri modi perché è successo un bordello all’aeroporto. Ho rischiato di perdere anche il funerale della mia bambina. Ho rotto tutto e la security mi aveva persino legata. Ero con due amiche e grazie al pilota che ha accettato di farmi salire sull’aereo ho potuto prendere il volo. Ero completamente legata perché pensavano che avrei fatto cadere l’aereo e non avevano tutti i torti. L’immagine che non dimentico è che non riuscivo a toccarla. Non volevo darle un bacio. Era fredda, allora Arnaud cercava di scaldarla con le mani perché voleva le dessi un ultimo bacio e lo ringrazio per avermi dato questa opportunità“. Intervistata dall’amico Gabriele Parpiglia dirà: “Se c’è un Dio, io credo che mi abbia punito di brutto“. Clicca qui per vedere le anticipazioni di Seconda vita



