Claudia Genolini chi è, attrice e musicista italiana/ L’amore per il compagno Luca Capomaggi: “La mia vita”

Claudia Genolini chi è: una carriera tra teatro, cinema e radio

Questo pomeriggio, il salotto de La volta buona avrà il piacere di ospitare un’attrice italiana che vanta un curriculum piuttosto ricco e variegato: si tratta di Claudia Genolini. Si definisce attrice, regista, scrittrice e musicista italiana, ed ha esordito a teatro.

Chat a due piazze, Romeo L’Ultrà e Giulietta l’irriducibile e Non Aver paura, sono alcuni dei capolavori teatrali di cui ha fatto parte. Genolini però ha avuto fortuna anche su grande schermo partecipando al noto cortometraggio If e lungometraggi come Hybris. In più ha lavorato anche ad alcuni documentari quali: Super Njandar e Chirurgia XXL. Ma non è finita qui, l’attrice si è dimostrata una personalità poliedrica dalle molte risorse. Infatti, è nota per condotto la rubrica settimanale A letto con la Genolini su Radio Deejay.

Claudia Genolini vita privata: l’amore per il fidanzato Luca Capomaggi

Genolini, che oggi sarà ospite a La volta buona di Caterina Balivo, non parla molto della sua vita privata. Ciò che, però, si evince dalla sua pagina Instagram è chi sia il suo compagno di vita. L’attrice sembra fare coppia fissa con Luca Capomaggi.

Claudia, infatti, condivide spesso scatti insieme alla sua dolce metà dedicandogli frasi al miele: “Amore della mia vita” scrive la regista in uno scatto che la ritrae insieme a Capomaggi, anche lui attore. La coppia condivide, infatti, la forte passione del cinema che li lega ancora di più. Genolini si dimostra piuttosto riservata, non è dunque dato sapere come abbia conosciuto il compagno e da quanto tempo siano insieme.

