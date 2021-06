Claudia Gerini/ “Bello vedere crescere le mie figlie, ma è faticoso”

Claudia Gerini senza filtri nella lunga intervista rilasciata a Da noi a ruota libera. La celebre attrice ha esordito parlando della vittoria ai David di Donatello: «Sono molto emotiva, mi emoziono perché dopo tanti anni era il mio primo riconoscimento così importante. Avevo ricevuto tante candidature, non ci credevo. Era già bello essere nominate».

Massimo Troisi, l'amico Renzo Arbore/ “Nella vita era come nei film, amava cantare”

Claudia Gerini ha poi parlato del rapporto con le figlie: «Amore, amore, amore (ride, ndr). Avere il privilegio di vedere un essere umano che piano piano impara a vivere e fare le cose, vederli crescere è bello, è una responsabilità grande. Tu rivedi il mondo attraverso gli occhi dei tuoi figli. Con i propri figli ci vuole semplicemente meraviglia negli occhi e la pazienza. E’ difficile crescere, è faticoso. Io ho due figlie di 12 e 17 anni, sono piccole donne e le donne hanno mille sfumature, bisogna saperle capire».

Pippo Baudo, 85 anni oggi/ “Un grande traguardo, festeggerò in maniera sobria”

CLAUDIA GERINI: “IL COVID HA ABBATTUTO QUALSIASI CONFINE”

Nel corso dell’intervista a Da noi a ruota libera, Claudia Gerini ha anche parlato del dramma di Saman: «E’ abominevole, inaccettabile. E’ molto labile il confine tra religione e diritti. Nessun essere umano deve essere costretto a fare ciò che non vuole fare. In questo mondo a volte non sono rispettati i diritti umani fondamentali e purtroppo alcune religioni vedono ancora la donna subalterna. Bisogna lasciare che si possa professare una religione, ma queste decisioni che impongono vanno molto al di là della religione. E’ inaccettabile, dobbiamo mettere insieme più forze possibili». Poi Claudia Gerini ha parlato della pandemia: «Il Covid ci ha messo tutti sullo stesso piano, ha abbattuto qualsiasi confine o barriera, ci ha messo di fronte ad una realtà in cui siamo piccolissimi, in cui siamo appesi ad un filo. Il Covid ci ha dato la consapevolezza della fragilità ma anche della solidarietà. Una grande malattia di questo secolo è la solitudine, siamo esseri sociali ed abbiamo bisogno di specchiarci nell’altro. La nostra identità passa anche attraverso l’altro, ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di tanto amore, abbiamo bisogno dell’altro».

LEGGI ANCHE:

Kledi Kadiu balla con i cani galgos, i levrieri spagnoli/ “Sono torturati e uccisi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA