Chi è Claudia Gerini, la carriera della celebre attrice romana e la confessione choc sulle molestie subite: "Sono sempre riuscita a fuggire"

Non solo attrice, ma anche ballerina… per una notte: a Ballando con le Stelle ecco Claudia Gerini

Nuova avventura televisiva per l’attrice Claudia Gerini, questa sera sabato 1 novembre ospite di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. L’attrice romana è pronta ad indossare i panni di ballerina per una notte assieme alla collega Claudia Pandolfi, in una serata che si preannuncia indimenticabile. Per l’interprete tra gli altri di Viaggi di Nozze, Non ti muovere e Hammamet, è un’occasione ghiotta per godersi l’abbraccio di un pubblico che l’ha seguita fin dai primi passi di carriera.

Una carriera che le ha regalato indubbiamente molteplici soddisfazioni, ma anche momenti non facili da gestire e tante situazioni spigolose. A tal proposito in una intervista rilasciata qualche tempo fa a Belve, Claudia Gerini aveva fatto riferimento a delle molestie da cui era riuscita a fuggire. “Ho subito diversi tipi di molestie, ma sono sempre riuscita a sgattaiolare”, ha confermato l’attrice.

Claudia Gerini, la dolorosa confessione sulle molestie e il flirt con Carlo Verdone

Claudia Gerini fa riferimento ad una sorta di sesto senso femminile che le ha permesse di captare tempestivamente i potenziali pericoli. “Le avances più pesanti le ho subite da un direttore del doppiaggio, in quell’occasione per un pelo non fui vittima. Purtroppo, dopo quell’episodio, non mi è mai più capitato di affrontarlo”, ha confidato l’attrice romana.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, oggi sappiamo che è impegnata con Riccardo Sangiuliano, ma in passato ebbe un flirt con il collega e amico fraterno Carlo Verdone. “Risale ai tempi delle riprese di Sono pazzo di Iris Blond”, spiega la Gerini. All’epoca, tuttavia, entrambi non avevano la testa per affrontare una relazione seria.

