Claudia Gerini “Cinghiali all’entrata di una scuola”/ “Il Comune di Roma non fa…”

Claudia Gerini, dopo aver incontrato alcuni cinghiali mentre passeggiava in un parco di Roma Nord con il suo cane, si è lasciata andare ad uno sfogo sui social denunciando la presenza degli animali nella capitale. “Cinghiali all’entrata di una scuola ma il Comune non fa niente”: scrive la Gerini pubblicando tra le storie di Instagram un video in cui mostra i cinghiali che circolano liberamente all’interno del parco frequentato da diverse persone sia in compagnia dei propri animali domestici che dai bambini dal momento che il parco si trova in una zona in cui è presente anche una scuola.

"Claudia Gerini e Simon Clementi si sono lasciati"/ Lui paparazzato con un'altra...

“Parco a Roma Nord, pieno di cinghiali, non si può nemmeno fare una passeggiata con i cani“, ha aggiunto ancora l’attrice mostrando il parco giochi e la scuola. “Qui ci sono i bambini che entrano a scuola e lì i cinghiali”, aggiunge ancora Claudia Gerini mostrando la struttura scolastica.

Rosa e Linda, figlie Claudia Gerini con Enginoli e Zampaglione/ Linda come ha preso il matrimonio del papà?

Claudia Gerini contro il Comune di Roma

Claudia Gerini, come tutti i cittadini di Roma, è preoccupata per la presenza dei cinghiali per le strade della capitale. Il numero dei cinghiali presenti in città è sempre più numeroso e l’attrice, attraverso il proprio profilo Instagram, non nasconde la paura di dover circolare per strada rischiando di ritrovarsi davanti i cinghiali.

“Ce ne andiamo, non si può. Qua ci sono i bambini che entrano a scuola, lì i cinghiali. Infatti i bambini devono stare attenti ai cinghiali. Chiamano il Comune ma non fa nulla”, spiega ancora l’attrice mostrando nuovamente gli animali.

Romina sorella Claudia Gerini e i nipoti Daniele, Leonardo/ "Vederci la rende felice"

© RIPRODUZIONE RISERVATA