Claudia Gerini/ Cita Shakespeare ma frantuma sogni di Sveva e Corrado (Affari Tuoi)

Claudia Gerini stronca i sogni di Sveva e Corrado nell’ultima puntata di Affari Tuoi Viva Gli Sposi, sollevando il pacco da duecentomila euro. L’attrice è visibilmente dispiaciuta per i due concorrenti, a cui aveva approcciato con tutt’altro atteggiamento e con la sua solita ironia. Ma ora che la puntata si mette in salita per i due futuri sposi, Claudia Gerini perde il suo spirito umoristico. Non le resta che fornire qualche consiglio sentimentale a Corrado e Sveva, citando William Shakespeare: “L’amore è la più saggia delle follie, un amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire.” (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Claudia Gerini ospite di Affari Tuoi Viva Gli Sposi

Claudia Gerini è tra gli ospiti della nuova puntata di Affari Tuoi Viva gli Sposi, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in rima serata su Rai1. Dopo il lockdown l’attrice è tornata sul set recitando in un nuovo film, ma anche in un spot di un noto marchio di pasta che le ha permesso di condividere il set con la star del momento: Can Yaman. Proprio così, la Gerini si è ritrovata a girare lo spot diretto da Ferzan Ozpetek realizzando un grande sogno: “è un regista che stimo molto, bravissimo nel creare atmosfere, con il quale da tanto tempo sognavo di lavorare”. Non solo, l’attrice intervistata da Elle si è soffermata proprio sulla presenza nello spot di Can Yaman, il sex symbol del momento che ha letteralmente bloccato l’hotel di Firenze dove soggiornavano. “Vi dico solo che all’esterno dell’hotel romano in cui abbiamo girato c’erano non so quanti fan ad attenderlo. Era da tempo che non mi capitava di vedere tante signore di tutte le età scatenate, in estasi per un attore. E sì che negli anni di partner avvenenti sul set ne ho avuti…” – ha detto la simpaticissima attrice che parlando della bellezza di Can Yaman ha sottolineato – “è un bellissimo ragazzo, ha il viso regolare, le spalle larghe, lo sguardo intenso, ma non è tenebroso, anzi, è piuttosto spiritoso, espansivo, ironico”.

Claudia Gerini e il fidanzato Simon Clementi: “ci siamo conosciuti a…”

Non solo lo spot con Can Yaman, Claudia Gerini ha diversi progetti in ballo. A cominciare dal film “Burraco fatale” in arrivo su Prime Video: “siamo quattro amiche alle prese con la vita, l’amore e un torneo di burraco che si rivelerà… fatale”. Non solo, quando i cinema torneranno a spalancare le porte, l’attrice è pronta a tornare nelle sale con la commedia “Lasciarsi un giorno a Roma” di e con Edoardo Leo su cui ha rivelato: “è la storia di due coppie di amici e io sarò la sindaca di Roma, divisa tra il ruolo istituzionale e quello di mamma e moglie”. Al di là del lavoro, la bellissima Gerini è felicemente fidanzata con Simon Clementi. “Ci siamo conosciuti in vacanza a Cortina d’Ampezzo, entrambi amiamo sciare. Mi ha conquistato la sua dolcezza, l’essere tranquillo, solido, ironico, spiritoso, ed è un papà pieno di attenzioni per i figli” – ha sottolineato l’attrice ad Elle che si è poi soffermata sulla sua bellezza a 49 anni: “sono una donna che nasce morbida, non esile, quindi mi impegno a mantenermi in linea, sono disciplinata: mangio sano, non bevo super alcolici, pochi dolci e mi alleno facendo potenziamento muscolare. Sono cintura nera di Taekwondo. Inoltre ho una bella pelle, ma di questo devo dire grazie a mia madre. Lei ha da poco compiuto 73 anni e ha pelle e incarnato meravigliosi. Guardandola, mi sono detta: “Se le premesse sono queste, ci metto la firma a diventare anziana come lei””.



