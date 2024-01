Claudia Gerini conferma la relazione con Riccardo Sangiuliano/ “Ci frequentiamo da sei mesi, con lui…”

Claudia Gerini ritrova l’amore con Riccardo Sangiuliano: “Ci siamo rivisti a una festa”

Claudia Gerini, diversi mesi fa, è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Chi, in circostanze amorose con Riccardo Sangiuliano. L’attrice, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha confermato i rumor: “Sono in una relazione molto felice ed appagante.”

Una famiglia perfetta, Italia 1/ Commedia "pirandelliana" di Paolo Genovese, oggi, sabato 6 gennaio 2024

Il volto del cinema italiano ha poi spiegato come si sono conosciuti: “L’avevo conosciuto tanti anni fa, poi ci siamo rivisti a una festa. Quella sera, abbiamo ballato moltissimo. Questa cosa mi è piaciuta – ha ammesso Gerini – Ci frequentiamo da sei mesi. Uscivo da due anni passati per la prima volta da sola e con lui mi è tornata la voglia di condividere. Per me, la coppia è qualcosa di allegro in cui si chiacchiera, ci si diverte, si fanno cose insieme e, in cui soprattutto, anche per piacere all’altro, cerchi di continuo di tirare fuori il meglio di te.”

Una famiglia perfetta, Italia 1/ Commedia "pirandelliana" di Paolo Genovese, oggi, sabato 6 gennaio 2024

Claudia Gerini: “L’amore ti coglie, non lo scegli”

L’attrice, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato di cosa rappresenta per lei l’amore: “Non ho mai in mente un uomo ideale. Per me, l’amore è un’entità che ti coglie, non lo scegli, arriva e ti prende. Si presenta non quando lo vuoi ma quando sei pronto ad accoglierlo, se non sei distratto e sei lì ad allacciarti la scarpa.”

E ancora: “Quando sento dire: non so se lo amo, dico: allora, non è amore; se ami, lo sai. E’ come se si spalancassero le finestre tutte insieme, tutto è più bello, colorato, vuoi condividere, dare tutto. L’amore, quello sano, è qualcosa che ti fa essere migliore. E i brividi che dà, la contentezza che provi, la sensazione di di non vedere l’ora di raccontare qualcosa alla persona che ami sono glie stessi a tutte le età.”

Una famiglia perfetta, Italia 1/ Commedia "pirandelliana" di Paolo Genovese, oggi, sabato 6 gennaio 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA