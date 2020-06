Claudia Gerini/ “Coronavirus? Non sono ansiosa” (Top Dieci)

Claudia Gerini tra i concorrenti di “Top Dieci“, il varietà condotto da Carlo Conti e trasmesso venerdì 26 giugno 2020 in prima serata su Raiuno. L’attrice è in squadra con Enrico Brignano e Giancarlo Magalli e dovranno scontrarsi con la squadra composta da Al Bano, Orietta Berti e Maddalena Corvaglia. Chi avrà la meglio? Intanto l’attrice, che recentemente ha ricevuto il Premio Bacco, ha parlato dei progetti futuri rivelando: “inizierò tra due settimane ‘Lasciarsi un giorno a Roma’ un film di Edoardo Leo con Stefano Fresi che parla della fine delle storie d’amore. O meglio delle varie modalità della loro fine. Io interpreto la moglie di Fresi”. Non solo, la Gerini ha in programma anche uno show tutto al femminile con Michela Andreozzi e Paola Minaccioni: “stiamo scrivendo un varietà musicale al femminile, ma molto classico e comico allo stesso tempo, dal titolo ‘Belle ma brave’.

Dovremmo proporlo a breve alla Rai con la quale abbiamo già avuto qualche abboccamento”. Una carriera ricca di successi quella dell’attrice che ha dichiarato: “ho fatto tante commedie anche se a me piace variare, misurarmi in altre cose. E così spero che presto mi propongano un altro bel ruolo in questo senso. Il bello di questo mestiere è il fatto che non si sa mai quello che ti arriva”. La Gerini fa un bilancio positivo della sua carriera pur considerandosi sempre predisposta a nuove esperienze: “sono molto contenta di quello che ho fatto, ma mi sento aperta anche al nuovo. Credo insomma di poter dare ancora tanto”.

Claudia Gerini figlie: “Rosa è stata presa da Marco Risi”

Non solo attrice di successo, ma anche mamma e donna innamorata. Claudia Gerini, infatti, ha due figlie: la primogenita Rosa Enginoli nata dal matrimonio con l’ex marito Alessandro Enginoli e la seconda Linda Zampaglione nata dalla storia d’amore con Federico Zampaglione frontman dei Tiromancino. Parlando proprio della figlia Rosa, l’attrice al quotidiano.net ha raccontato di essere felice che abbia intrapreso la sua stessa strada. “Ne sono felice, e orgogliosa. Mi piacerebbe tanto averle passato il mio entusiasmo per una professione tanto interessante, che ti dà mille emozioni, ma che può essere anche molto dura” – ha detto la Gerini parlando della figlia Rosa che, giovanissima, si è iscritta ad una scuola di teatro. Rosa ha debuttato sin da piccola come attrice come ha rivelato la madre: “ha interpretato mia figlia in ‘Indovina chi viene a Natale’ di Fausto Brizzi. A tredici ha fatto il provino per una serie diretta da Marco Risi, ‘L’Aquila – grandi speranze’. Inaspettatamente, è stata scelta”.

La Gerini ha poco dopo precisato: “Rosa si è presentata col cognome del padre. Marco l’ha scoperto solo dopo. Ironia della sorte, le è andata molto meglio che a me: anni prima, mi ero presentata a un provino con Marco, ma mi aveva scartata!”. Impossibile non parlare poi dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, anche se l’attrice non ha alcuna paura: “non sono ansiosa e così cerco di prendere le precauzioni indicate senza panico. Quello che mi piace ora dell’Italia è il fatto che è davvero unita. Ringrazio comunque tutti gli operatori sanitari perché stanno facendo un grosso lavoro dimostrando ancora una volta che sono una grossa squadra”.



