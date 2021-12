Claudia Gerini/ Dalla perdita dell’adorata nonna alla prima esperienza da regista

Nella seconda puntata di Uà – Uomo di varie età, condotto dal grande Claudio Baglioni, tra le tante personalità di grande spessore ci sarà come ospite anche Claudia Gerini. La tanto amata attrice italiana è stata di recente colpita da un triste lutto; purtroppo a lasciarla è stata la sua carissima nonna Emilia. Le difficoltà nel dire addio ad una persona così vicina non sono descrivibili, ma la donna ha trovato la forza di esprimere il suo lutto tramite una dolce foto pubblicata sul suo profilo Instagram, accompagnata da una didascalia commovente e ricca di amore. Poche le parole utilizzate, ma ugualmente efficaci per trasmettere tutta la sua tristezza per la perdita improvvisa. Tantissimi sono stati i colleghi che hanno voluto spendere parole e messaggi di conforto e condoglianze, unendosi alla donna nel tentativo di alleviarne le sofferenze.

Claudia Gerini “Sono single”/ “Corna? Odio quest’espressione: sto bene con me stessa”

Claudia Gerini aveva anche rilasciato di recente un’intervista per il sito DiLei, raccontando del suo prossimo e rivoluzionario impegno professionale. In primavera infatti uscirà il suo nuovo film, Tapirulàn, dove per la prima volta si è cimentata nel ruolo di regista. L’attrice ha raccontato di essere entusiasta del lavoro appena ultimato e che, nonostante non fosse mai stata una sua aspirazione, l’esperienza di dirigere un film è stata per lei davvero gratificante. A colpirla è stata una sceneggiatura che sente molto vicina alle sue abitudini e alla sua vita, facendosi quindi trascinare dalla voglia di lavorare seriamente al progetto.

Federico Zampaglione, ex compagno Claudia Gerini/ "Non siamo stati noi a separarci ma..."

CLAUDIA GERINI E LA VICINANZA ALLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZE

Nel corso dell’intervista Claudia Gerini ha avuto modo di toccare anche altri temi, dalla sua crescita artistica al tema della violenza sulle donne. Su quest’ultimo punto ha colto l’occasione per rinnovare il suo impegno sul tema e la sua vicinanza alle donne che subiscono questo genere di situazione, invitandole sempre a lottare e a trovare il coraggio di liberarsi delle sofferenze e violenze. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Claudia Gerini è attualmente single, dopo essersi lasciata la scorsa estate con Simon Clementi.

LEGGI ANCHE:

CLAUDIA GERINI E LINDA, EX E FIGLIA FEDERICO ZAMPAGLIONE/ "Rottura? È stata la vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA