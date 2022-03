Claudia Gerini è fidanzata?/ Fra rumors e ‘mister X’: ufficialmente tutto tace ma…

Claudia Gerini è fidanzata? La stupenda attrice romana, fra le più amate e apprezzate del Belpaese, ha alle spalle due matrimoni e numerose storie d’amore, ma al momento, almeno stando agli ultimi gossip, sarebbe single. Claudia Gerini viene dalla fine della relazione con Simon Clementi, e ufficialmente non vi sarebbero altri uomini nella sua vita anche se, nelle scorse settimane, il giornale Oggi aveva accennato ad un “uomo misterioso”. “L’attrice si dichiara single e felice – scriveva a riguardo il noto giornalista di cronaca rosa, Dandolo – Roma, però, si dice che abbia da qualche tempo un rapporto speciale con un uomo assai conteso. Di chi si tratta? Ah saperlo…”.

Per il momento, nonostante l’indiscrezione sia stata lanciata a fine 2021, non sono emersi ulteriori dettagli, di conseguenza è probabile che Claudia Gerini sia ancora ufficialmente single, oppure, che sia davvero brava a tenere nascosta la propria vita privata, o infine, che l’attrice e “mister X” stiano ancora affrontando una fase di conoscenza. Ufficialmente, come scritto in apertura, l’artista romana non è fidanzata, e lo aveva confermato anche durante una recente intervista al settimanale F del Corriere della Sera, in cui aveva espresso il suo desiderio di avere un altro figlio, il terzo dopo Linda, avuta con Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, e Linda, la primogenita nata dall’amore con Alessandro Enginoli.

CLAUDIA GERINI E IL DESIDERIO DI UN ALTRO BIMBO

“Mi piacerebbe prendere un bimbo in affido – le parole di Claudia Gerini – il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo”.

In ogni caso non vanno sottovalutate le parole rilasciate a Verissimo, che di fatto si riallacciano allo scoop di Oggi di cui sopra: “Se oggi c’è l’amore nella mia vita? Una relazione no, non c’è ma ci sto lavorando – aveva detto a gennaio – mi sto godendo questo momento di libertà, per me è una condizione nuova, interessante. Però mi realizzo nella condivisione, perché cresci e perché ti confronti. Riuscire a fidarsi e ad appoggiarsi ad un uomo è importante. L’ultima volta che mi sono innamorata è quattro anni fa”.

