Claudia Gerini/ “Ecco come sono cambiata da quando ho iniziato a fare l’attrice”

Claudia Gerini è l’ospite di Pierluigi Diaco nella terza puntata di “Ti Sento“, il programma giunto alla terza puntata in onda oggi, martedì 2 febbraio, su Rai2 alle 24.05. Dopo Roberto Mancini e Donatella Rettore toccherà all’attrice di “Viaggi di nozze” immergersi in quell’insieme totalizzante di suoni e suggestioni emotive che Diaco e i suoi autori sono soliti costruire per l’ospite della puntata, introdotto da un video che ripercorre i momenti della sua vita più importanti inseriti nel contesto in forma di dieci suggestioni sonore.

Il momento clou della trasmissione è però quello in cui Pierluigi Diaco dedica al suo ospite una canzone da ascoltare per intero mentre immagini e illustrazioni dall’artista Gek Tessaro l’accompagnano: per quanto riguarda Claudia Gerini la canzone scelta è “Anime Salve” interpretata da Fabrizio De André e Ivano Fossati. Cosa lega l’attrice romana a questo brano? Lo scopriremo in puntata…

Claudia Gerini ospite a “Ti Sento” di Pierluigi Diaco

Nel mese di dicembre Claudia Gerini ha concesso un’intervista, questa volta al portale “Sipario”, in cui ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera. Molto interessante questo passaggio: “Quanto sono cambiata dagli inizi? La ragazzina che sognava di diventare attrice è sempre la stessa, non è cambiata. Nella sostanza invece, certamente è cambiata la mia esperienza, sono una donna più sicura, mi vengono proposti tanti progetti ma rimane sempre alla base un grande entusiasmo che sul set o su un palcoscenico mi dà grande energia di esprimermi“. Tra i registi che ha amato maggiormente non poteva mancare Carlo Verdone: “Carlo Verdone sicuramente mi ha dato una grande possibilità per farmi conoscere, con “Viaggi di nozze” e il bel personaggio di Jessica, sicuramente poi Sergio Castellitto con “Non ti muovere” e Mel Gibson con “La passione di Cristo” . Altri registi veramente molto importanti sono stati i fratelli Manetti, con “Ammore e malavita”, con i quali ho potuto vincere un David“. Quali rivelazioni fornirà oggi Claudia Gerini ospite di Pierluigi Diaco a “Ti Sento”?



