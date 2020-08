Claudia Gerini fuori di seno: incidente hot/ Al mare con il compagno Simon Clementi

L’attrice Claudia Gerini vittima di un inevitabile incidente hot durante le vacanze al mare a Fregene. Paparazzata dal settimanale Nuovo, l’ex musa di Carlo Verdone è stata immortalata fuori di seno dopo che il pezzo superiore del suo costume ha fatto i capricci uscendo dal mare. Uno spostamento di troppo ed ecco che l’attrice resta quasi a seno scoperto mostrando le sue grazie. La bella Gerini, dopo il difficile periodo del lockdown ha deciso di concedersi un po’ di meritate vacanze al mare insieme alla secondogenita Linda, la figlia avuta dalla relazione con Federico Zampaglione. Con loro anche il nuovo fidanzato Simon Clementi, al quale è legata dallo scorso anno. Sul conto dell’uomo non si hanno molte informazioni se non quelle finora trapelate anche dal settimanale Nuovo: è un imprenditore e titolare di un noto bar in zona Ponte Milvio nella Capitale nonché di un hotel sul lago a Trevignano Romano. Clementi sarebbe anche proprietario di un sito web che si occupa di prenotazioni di hotel e strutture alberghiere.

CLAUDIA GERINI, INCIDENTE HOT: AL MARE CON IL NUOVO COMPAGNO

L’incidente hot a cui è andata incontro Claudia Gerini non ha tuttavia rovinato il proseguimento della vacanza al mare. D’altronde da vera attrice sa come reagire ad ogni tipo di imprevisto ed anche questa volta ha saputo gestire la situazione nel migliore dei modi. “Per me la vita e il lavoro sono una sfida continua”, ha dichiarato, come riferisce l’ultimo numero del settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Dopo l’inconveniente che l’ha lasciata momentaneamente con un seno parzialmente scoperto, la Gerini ha proseguito la tintarella in compagnia del compagno Simon Clementi, del quale ha detto: “Mi ha colpito subito la sua dolcezza, il suo vestire perfettamente il ruolo di padre”. Solo parole di grande stima nei confronti dell’imprenditore: “E’ un uomo che mi ha conquistata anche perché a lui non è mai importato nulla del lavoro che facevo. Mi stima, gli piace Claudia e basta”, ha dichiarato. Ed oltre al seno Nuovo ha paparazzato anche i baci appassionati tra i due.



