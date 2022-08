Claudia Gerini gli ex Enginoli, Federico Zampaglione e Simon Clementi/ Grandi amori e il legame con le figlie

Simon Clementi, Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione: tutti gli ex di Claudia Gerini

Claudia Gerini ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. Sono almeno tre le grandi storie d’amore che ha vissuto la famosa attrice romana, ovvero quelle con Alessandro Enginoli, Federico Zampaglione dei Tiromancino e Simon Clementi. Il primo e l’ultimo non fanno parte del mondo dello spettacolo e per questo motivo è difficile reperire notizie e informazioni sul loro conto. Sappiamo però che entrambi sono imprenditori di successo e che dall’ex marito Alessandro, Claudia ha avuto la figlia Rosa.

Con il cantante del Tiromancino, Federico Zampaglione, invece la Gerini è stata legata dal 2005 al 2016 ed è diventata madre di Linda: “I figli ti portano maturità, io sono sbocciata come donna. Nel mio caso, mi hanno portato tanto, una crescita personale. Io imparo tanto osservando le mie figlie”, ha raccontato non molto tempo fa a Verissimo.

Claudia Gerini tra grandi amori e figlie: “Ci vuole elasticità”

Negli stessi studi, Claudia Gerini affrontò l’argomento ex, parlando tra le tante del rapporto con Federico Zampaglione. “Sono elastica, sono molto comprensiva e cerco sempre di trovare una soluzione. Sono una ‘problem solver’, mi chiamano per risolvere i problemi. La pazienza? La perdo, mi arrabbio e quando mi incavolo, sono molto brutta. Mi arrabbio, certo, ma penso anche che sia inutile arrabbiarsi. Ho un temperamento particolare”.

Claudia Gerini, non a caso, ha instaurato un rapporto cordiale coi suoi ex, nonché un legame splendido con le figlie Linda e Rosa. “Ci sei sempre stata per me. E sei una ispirazione fantastica per me e per Rosa. Un giorno il nostro obiettivo è diventare una mamma, una donna fantastica come te. Per me, il nostro trio composto da me, te e Rosa è bellissimo”, la bellissima dedica di una delle figlie della Gerini, in occasione dell’intervista della madre dalla Toffanin.

