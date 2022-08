Claudia Gerini/ “Indifferenza e disconnessione, viviamo tramonto di una una civiltà”

Claudia Gerini prossimamente al cinema: “Un film pre-apocalittico”

Claudia Gerini viaggia verso i cinquantuno anni e oltre metà della sua vita l’ha trascorsa sotto i riflettori. Attrice, regista, ballerina e cantante: la Gerini è una delle donne dello spettacolo più apprezzate in Italia. Apprezzatissima soprattutto al cinema, dove probabilmente tornerà con L’ordine del tempo, tratto dal libro di Carlo Rovelli, nei prossimi mesi. “Sarà un film corale pre-apocalittico in cui io e mio marito diamo una festa per i miei cinquant’anni cui invitiamo diverse persone tra cui un fisico, un biologo, un critico. Si capisce che la fine del mondo è imminente e tutti rivedono un po’ il loro modo di vedere la vita. Si intitola L’ordine del tempo, è tratto dal libro di Carlo Rovelli e lo giriamo a settembre”, ha raccontato l’attrice al sito news.cinecitta.com. Cresce dunque l’attesa di rivederla all’opera, ma bisognerà pazientare qualche mese prima che il nuovo film veda la luce.

Claudia Gerini: "Barbara D'Urso? Mi ispiro a lei"/ "Le sue pose aggressive..."

Claudia Gerini: “Viviamo tramonto della civiltà”

A proposito di attualità, invece, Claudia Gerini sta vivendo con sgomento questo preciso periodo storico. “E’ un periodo che fa paura, assistiamo alla cattiveria della gente, l’indifferenza, la totale disconnessione emotiva. Vedi uno che viene picchiato e gli fai il video? È una follia. Mi sembra che stiamo vivendo il tramonto di una civiltà”. Nonostante gli scenari apocalittici, Claudia Gerini cerca sempre di trovare una via di uscita, un po’ di ottimismo.

Claudia Gerini, polemica: "Roma sporca e offesa"/ "Come mai non si può pulire?"

Come in questa caldissima estate, dove tramite il suo profilo Instagram ha cercato di mandare messaggi di body positivity: “È importante secondo me dire certe cose, anche in modo naturale, dopo tante polemiche sulla magrezza e non magrezza. Facendo questo lavoro è ovvio che ci esponiamo e che, se andiamo al mare, ci fotografano. Se poi ci sono commenti cattivi, bisogna un po’ fregarsene, non vale la pena ammalarcisi”.

LEGGI ANCHE:

Claudia Gerini: "Sono single, in fase di contemplazione"/ "Carlo Verdone? Un amico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA