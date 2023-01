Claudia Gerini, la lite con Tommaso Zorzi a Boomerissima/ “Non parlare con me…”

Claudia Gerini e Tommaso Zorzi, come è nata la discussione

Dopo oltre 20 anni sulle reti Mediaset, Alessia Marcuzzi ha finalmente debuttato in Rai con il suo nuovo programma Boomerissima, già al centro dell’interesse social. Nel corso della prima puntata il momento più alto e chiacchierato è stato il dibattito piuttosto acceso tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi, proprio sull’argomento boomer. Con il suo solito fare sarcastico, l’ex volto del Grande Fratello Vip ha attaccato l’attrice cercando comunque di restare in termini giocosi. Claudia Gerini non è sembrata però prenderla proprio sullo scherzo, come si evince dalla reazione.

Le incomprensioni tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi a Boomerissima sono partite dal monologo dell’influencer sulla scarsa comunicazione con gli adulti, tacciati come boomer. “Ci accusate di poca comunicazione. In realtà noi ci proviamo, ma poi vi troviamo su Tik Tok pieni di filtri per fare i balletti“. Sotto una montagna di applausi divertiti Claudia Gerini ha cercato subito di controbattere, stizzita in maniera piuttosto evidente. “Non parlare con me, parla con loro. Io non ho Tik Tok e non uso i filtri“, queste le parole dell’attrice, risentita per le presunte accuse dello showman.

Lite tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini, l’opinione di Alessia Marcuzzi

Le ruggini tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini hanno trovato conferme sia al termine della trasmissione che rispetto al commento di Alessia Marcuzzi. L’attrice infatti, nel momento dei saluti, ha letteralmente ignorato Elettra Lamborghini, al fianco di Tommaso Zorzi a fare eco nello scontro generazionale. Per quest’ultimo invece, ha proferito un ultima frase provocatoria quasi a giustificare l’indifferenza: “A lui nemmeno lo saluto“, avrebbe dunque detto l’attrice.

In vista della conferenza stampa di presentazione del programma, anche Alessia Marcuzzi ha voluto dire la sua, dal punto di vista di presentatrice, sulla querelle tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini. Già durante la trasmissione aveva esclamato: “Ammazza, che competizione!”, trovandosi nel mezzo dell’accesa diatriba. In conferenza la presentatrice ha invece spiegato: “Pensavo potesse essere una gara più scanzonata, in realtà si sono accaniti sul serio“. Alessia Marcuzzi, riferendosi in maniera chiara alle diatribe della prima puntata ha poi aggiunto: “La sana competizione che è venuta fuori è andata fuori controllo. Abbiamo capito che per nessuno era importante partecipare, ma vincere”.

