Claudia Gerini, la relazione con Gianni Boncompagni/ “Carlo Verdone? Troppo diversi”

Claudia Gerini sarò ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 20 gennaio, di Oggi è un altro giorno. L’attrice, agli inizi degli anni ’90, ha avuto una relazione con Gianni Boncompagni, tra loro c’erano quasi 40 anni di differenza. I due lavorarono insieme a “Primadonna” e “Non è la Rai” tra il 1991 e il 1992, qualche anno dopo la vittoria della Gerini al concorso Miss Teenager 1985 (Boncompagni era tra i giurati).

Sulle pagine del settimanale Oggi, l’attrice ha spiegato che la differenza di età che non ha mai creato problemi a nessuno dei due: “Capisco che, vista ora e vista da fuori, sembri una relazione scabrosa. Oggi ci arresterebbero, Gianni me lo diceva spesso: ‘Siamo due pazzi’. Ma mi creda: nonostante l’enorme differenza di età, era una relazione alla pari. E non c’era alcun tipo di corruzione, non ho avuto niente in cambio, nulla di materiale”.

La “crash” con Carlo Verdone

Claudia Grini ha sempre speso parole d’affetto per il regista: “Noi ci siamo conosciuti professionalmente però poi nel tempo è rimasto un grande rapporto d’affetto e non di lavoro (io e Gianni non abbiamo mai lavorato tanto insieme, anche perché io volevo fare il cinema). Nel tempo io ho seguito la mia strada e siamo rimasti sempre molto amici, Gianni mi ha insegnato tantissime cose”, ha detto a Pierluigi Diaco. Diversamente, invece, è andato il rapporto con Carlo Verdone. L’attrice e il regista hanno condiviso il set nei film “Viaggi di Nozze” e “Sono pazzo di Iris Blond”. C’è stato un coinvolgimento sentimentale, ma ai tempi nessuno dei due era pronto per una relazione: “Ci sono stati due anni in cui abbiamo praticamente convissuto. Siamo stati amici, confidenti, poi abbiamo avuto questo crash, questa cotta reciproca, ma eravamo troppo diversi. Lui aveva un’età in cui voleva stare tranquillo, non gli piaceva uscire. Io avevo 25 anni, ero un fuoco d’artificio”, ha raccontato la Gerini a Oggi.

