Claudia Gerini/ “Mia figlia Rosa attrice a 15 anni come me” (La Vita in diretta)

L’attrice Claudia Gerini è stata oggi ospite della trasmissione La Vita in Diretta, in chiusura di puntata, pronta a raccontarsi al conduttore Alberto Matano. “Non mi piace definirmi maschiaccio, sono una donna pragmatica”, ha esordito, entrando in studio. La Gerini ha subito parlato dei suoi punti di riferimento, ovvero le donne della sua vita: “ho degli esempi di donne importanti in famiglia, mia nonna tra due mesi compie 94 anni, mia mamma mi aiuta tanto. Le mie due figlie, il cane femmina… siamo femmine!”, ha esclamato. Nel film Hammamet, da oggi al cinema, Claudia Gerini è l’amante di Craxi: qual è il suo personaggio? “Sono una donna vera, l’ho amato – lo amo, sono innamorata – incondizionatamente senza pretendere nulla in cambio. Non ci siamo riferiti ad una persona in particolare ma abbiamo voluto raccontare un amore e un carattere di donna che vuole vivere quello che rimane di lui”, ha dichiarato.

CLAUDIA GERINI, IL TALENTO DELLE FIGLIE

Nel corso della sua ospitata a La vita in diretta, è stato celebrato anche l’esordio della sua carriera. Claudia Gerini, sotto certi aspetti, è stata definita una “baby star”, avendo iniziato questa carriera da giovanissima. “Ho iniziato molto giovane, il vero successo è arrivato con Non è la Rai – ha spiegato – il mio vero salto l’ho avuto con Viaggi di nozze a 23 anni, con Verdone”. Grazie a lui “ho scoperto di essere anche comica”. La Gerini ha poi aggiunto: “ho iniziato con un concorso di Miss Teenager, poi ho vinto e da lì mi sono iscritta ad una agenzia e finalmente è arrivato piano piano il cinema. Ho iniziato a 15 anni con i film”. A seguire le sue orme anche la figlia maggiore Rosa, anche lei appena quindicenne e già attrice. “Adesso è cresciuta tantissimo, ha 15 anni e mezzo. Un giorno mi ha comunicato che lei amava questo lavoro del teatro, della recitazione. Ha fatto e fa ancora una scuola di teatro per ragazzini. E’ una passione molto grande”, ha spiegato mamma Claudia. E così anche Linda, figlia avuta dal cantautore Federico Zampaglione, con il quale ha cantato sul palco. “Lei è intonata, le piace la musica, il papà le ha trasmesso un grande amore”, ha chiosato.

