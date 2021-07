Claudia Gerini non si vaccina/ “Non sono no vax, temo trombosi da siero sperimentale”

«No, non sono vaccinata. Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa. E’ un vaccino d’emergenza, e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, devo stare molto attenta»: a rivelarlo è la nota attrice Claudia Gerini intervenendo al Filming Italy Sardegna Festival a Santa Margherita di Pula.

Nei giorni delle fortissime proteste in tutte le piazze italiane per il Green Pass obbligatorio fissato dal Governo Draghi dal prossimo 6 agosto per moltissime attività (esclusi solo trasporti e lavoro), la bella “Jessica” in “Viaggi di Nozze” confessa pubblicamente di aver diversi dubbi in merito al vaccino nelle sue particolari condizioni: «Mi spaventa il fatto delle trombosi, io ho una predisposizione e anche in gravidanza ho dovuto fare particolare attenzione», racconta ancora Gerini.

LUCARELLI, TWEET AL VELENO CONTRO CLAUDIA GERINI?

Per far capire che il problema non è essere “no vax” o “si vax” ma l’avere dei sinceri dubbi su alcune problematiche (molto rare) derivanti dall’essere un vaccino comunque sperimentale, Claudia Gerini confida all’Adkronos che la figlia diciassettenne ha fatto il vaccino, «quindi non è che io sia contraria. Ma ho tantissimi timori. Bisogna fare tanti esami prima di farsi inoculare una cosa così, perché non l’ho detto io: la Food and Drug Administration l’ha approvato in emergenza visto che non c’è una cura. Speriamo che piano piano si scoprano delle cure». In merito all’obbligo imposto sul Green Pass, Gerini sottolinea «Non sono sicura che il Green pass sarà per sempre, ho dei dubbi. Ma in ogni caso adesso, se ho dei problemi, non entrerò nei teatri o nei posti al chiuso, che altro devo fare», o quantomeno dovrà essere costretta all’uso dei tamponi, «quello non è un problema. Ormai è un anno che li facciamo, sono stata su tanti set. Meglio quello che un rischio così. Ma non voglio influenzare nessuno». Fa intanto discutere sul web un tweet scritto e cancellato subito dopo da Selvaggia Lucarelli, giornalista del “Fatto Quotidiano”: alle 14.47 di domenica 25 luglio scrive, «oggi nota attrice sottoposta a numeri operazioni di chirurgia estetica alcune delle quali prevedono anestesia, ci fa sapere del vaccino non si fida. Avanti così». Il riferimento a Claudia Gerini, seppur non diretto, sembrerebbe quantomeno probabile.

