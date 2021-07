Claudia Gerini/ Rosa e Linda le due figlie avute con Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione

Claudia Gerini è una delle attrici più in vista del panorama cinematografico attuale. Attiva fin dagli anni Novanta, ha lavorato sia in tv che nel mondo della recitazione, affiancando personalità rinomate del calibro di Gianni Boncompagni (per la televisione) e Carlo Verdone (per il cinema). Dai suoi esordi sono passati circa trent’anni, e Claudia ormai si avvia verso la maturità anche anagrafica. A dicembre, infatti, compirà 50 anni tondi tondi: “La ragazzina che sognava di diventare attrice è sempre la stessa, non è cambiata”, assicura l’attrice in un’intervista. “Nella sostanza invece, certamente è cambiata la mia esperienza, sono una donna più sicura, mi vengono proposti tanti progetti ma rimane sempre alla base un grande entusiasmo che sul set o su un palcoscenico mi dà grande energia di esprimermi”.

Claudia Gerini: "Mai ascoltato Boncompagni"/ "Mi diceva di fare tv e non il cinema.."

Claudia Gerini: “Per il futuro sogno un ruolo da spia”

Sempre a Sipario, l’anno scorso, Claudia Gerini si è soffermata sulla sua visione del cinema italiano: “Penso sia uno dei migliori, insieme a quello francese. Del resto lo dimostriamo anche nei festival, è un cinema di grande varietà e d’impatto. Ultimamente magari ci siamo meno concentrati sul nostro genere principale, la commedia, ma credo che il cinema italiano sia una fucina di grossi talenti, ricco da questo punto di vista, importante”. Per questo il suo futuro è ancora qui a casa nostra. Se sogni un ruolo in particolare? “Sono tantissimi a dire il vero, perché i personaggi femminili che si possono fare sono infiniti, il nostro universo è molto ricco. Ad esempio farei un personaggio storico, oppure una spia”. Non resta che aspettare che qualcuno glielo proponga.

Claudia Gerini/ "Bello vedere crescere le mie figlie, ma è faticoso"

Rosa e Linda, le due figlie di Claudia Gerini

Sul fronte privato, in questi anni, Claudia Gerini ha avuto due relazioni importanti una con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli e l’altra con il frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione. Ha anche avuto due figlie, Rosa e Linda, nate rispettivamente nel 2004 e nel 2009. Sia l’una che l’altra sono due artiste in erba: Rosa, in particolare, frequenta i palcoscenici teatrali da quando a 9 anni, e quando ne aveva 13 ha anche esordito nella serie L’Aquila – Grandi speranze per la regia di Marco Risi. Se Rosa è un’attrice, Linda, invece, coltiva la passione per il canto. È molto brava anche a scuola, e ultimamente ha deciso di recuperare un anno di elementari passando dall’inizio della quarta all’inizio della quinta. Essendo nata a settembre, infatti, era stata inserita in una classe di bambini più piccoli di lei, e questo avrebbe potuto penalizzarla. L’esame di ammissione, naturalmente, è stato superato in maniera brillante.

LEGGI ANCHE:

Federico Zampaglione, ex compagno Claudia Gerini/ Lei: "Separazione scelta giusta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA